Cuerpo hallado en el estero Salado: ¿De quién era el cadáver encontrado en Guayaquil?

Quien encontró el cuerpo comentó que el esposo de la víctima fue asesinado, en 2023, en esta misma zona de Guayaquil

Los moradores de las calles 41 y la T, en el suroeste de Guayaquil, aseguraron que Elsa Paola Heras Tutivén, de 45 años, vivía en el sector.

Una mujer, que vive en las calles 41 y la T, no empezó bien su jornada del lunes 23 de marzo de 2026. Halló un cuerpo sin vida flotando en el estero Salado, junto a su vivienda, en el suroeste de Guayaquil.

Era el cadáver de Elsa Paola Heras Tutivén, de 45 años, quien según los vecinos también residía en ese sector.

“Yo cocino en un horno y todas las mañanas me levanto a recoger leña. Resulta que hoy apenas salí de mi casa, caminé hacia el filo del estero y me topé con eso horrendo”, comentó la ciudadana.

“Grité y los vecinos pensaron que me había pasado algo, porque yo sufro de diabetes. Todos salieron a ver qué sucedía y les conté que el cuerpo de una mujer estaba flotando”, relató.

Mujer habría sido ahorcada en Guayaquil

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Según la mujer, la víctima no tenía las manos ni los pies maniatados, pero sí le habían colocado una soga alrededor del cuello, por lo que ella presumía que Heras había sido ahorcada antes de ser arrojada al agua.

“Teníamos que avisar a la Policía enseguida. Ni mi esposo ni yo queríamos vernos comprometidos con algo tan grave. Yo sé que un vecino de la otra cuadra es policía y caminé hasta su calle para avisarle. Hoy andaba de civil, pero él colaboró y avisó a las unidades para que llegaran enseguida”, mencionó.

El cuerpo fue levantado por la unidad de Medicina Legal. En el sitio quedó la sábana blanca con la que durante unos pocos minutos los vecinos cubrieron el cadáver hallado.

“Aquí nadie se salva de ser víctima de robo... A unos metros hay una casa que está abandonada y ha servido de guarida de maleantes desde hace algunos años”, reveló la moradora.

La vecina aseguró que el cónyuge de Heras también fue asesinado hace unos dos años, en circunstancias similares.

Ella recordó que, en esa ocasión, tres cadáveres fueron vistos en una canoa que flotaba en el mismo sector.

Este hecho consta en una denuncia en la Función Judicial realizada el 5 de diciembre de 2023, por asesinato, en la que Heras aparece como denunciante.

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