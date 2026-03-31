Autopsia revela cómo murió el líder asesinado de Sauces 6

Tras el hallazgo del cuerpo de Jorge Cuesta en Sauces 6, la Policía investiga a un hombre que habría confesado el crimen

La Policía realizó el levantamiento del cadáver de Cuesta Castro y recolectó indicios en la escena del crimen.

El cuerpo de Jorge Enrique Cuesta Castro, periodista, sociólogo y líder barrial, de 69 años, fue encontrado sin vida la mañana del lunes 30 de marzo en su domicilio, ubicado en la manzana 316 de Sauces 6, en el norte de Guayaquil. Una vecina descubrió el cadáver, que estaba envuelto en tres fundas negras, con marcas de golpes y un surco en el cuello. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue estrangulación y asfixia.

En la escena, la Policía levantó cuatro cuerdas, dos telas de fibras multicolores y muestras biológicas que ahora serán analizadas. Según fuentes policiales, la disposición del cuerpo sugiere un intento de ocultar el crimen.

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Sospechoso y entorno cercano

Vecinos y pericias coinciden en que la víctima había estado en su domicilio junto a “Monito”, un hombre conocido en el sector por realizar mandados y por su consumo de drogas. Según testimonios, ambos habrían discutido durante la madrugada y, posteriormente, varios residentes vieron a “Monito” manipular fundas plásticas negras y decir: “Maté a Jorge”. Su paradero sigue siendo desconocido.

La Policía también investiga la posible participación de un segundo individuo que habría estado en la vivienda durante la madrugada, lo que amplía las líneas de investigación sobre cómo ocurrieron los hechos.

El legado de un líder barrial

Jorge Cuesta Castro era reconocido en Sauces 6 por su liderazgo y cercanía con la comunidad. Durante años presidió el consejo barrial y participaba activamente en la organización de proyectos y actividades para los vecinos. Quienes lo conocieron recuerdan que su casa era un espacio abierto para ayudar a otros y que se preocupaba por los niños y por el bienestar del barrio.

Trabajó en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) como jefe de Desarrollo Comunitario y mantenía programas en radio y plataformas digitales. Estuvo afiliado al Colegio de Periodistas del Ecuador y dedicó gran parte de su vida al periodismo y al trabajo comunitario.

“Monito”, sospechoso del asesinato, continúa siendo buscado por las autoridades en Guayaquil. En el sector, la Policía resguarda la zona. CHRISTIAN VINUEZA

Preocupación por los animales

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Cuesta también era amante de los animales y convivía con varios gatos que había rescatado. Tras el crimen, los vecinos expresaron su preocupación por la situación de los felinos y pidieron al Municipio de Guayaquil, a través de ProAnimal, que garantice su cuidado y protección.

“Los líderes y vecinos de otras ciudadelas del norte sabíamos de la existencia de Jorge Cuesta, lo escuchábamos también en la radio. Es triste, muy doloroso lo que ha pasado. Hoy todos los que lo conocimos debemos rendirle homenaje y lo mejor será protegiendo a los gatos que tanto amaba. Pedimos al Municipio que actúe, pero también a los vecinos que los adopten. Que ese amor cruce esa barrera. No hace falta más dolor ya en este caso”, señaló Claudia Hinostroza, residente de La Alborada.

Durante décadas, Cuesta Castro trabajó en la comunidad, apoyando a niños y vecinos, promoviendo la salud mediante brigadas y colaborando en medios de comunicación locales, dejando un fuerte legado barrial.

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