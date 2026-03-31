Esto es lo último que se sabe del crimen de Jorge Cuesta en Sauces 6

La investigación por la muerte del sociólogo y líder barrial avanza con nuevas pistas sobre su entorno

El crimen de Jorge Cuesta ocurrió dentro de la vivienda, un espacio que el líder barrial solía abrir a otras personas del sector.

La investigación por el crimen de Jorge Enrique Cuesta Castro, de 79 años, empieza a tomar forma, pero también abre nuevas preguntas. El sociólogo, periodista y dirigente barrial fue hallado sin vida el pasado lunes 30 de marzo dentro de su vivienda, en Sauces 6, en el norte de Guayaquil. Su cuerpo estaba envuelto en fundas plásticas negras y presentaba signos evidentes de violencia.

Desde entonces, las pericias y los testimonios recogidos en el sector han permitido reconstruir parcialmente lo ocurrido en las horas previas al hallazgo. La clave, por ahora, está en lo que pasó durante la madrugada.

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La reconstrucción de los hechos se centra en la madrugada

Fuentes vinculadas al caso coinciden en que el ataque habría ocurrido en un intervalo corto, durante la madrugada del lunes. Cuesta había sido visto con vida horas antes, lo que ha permitido a los investigadores delimitar el momento en que se produjo la agresión.

El cuerpo presentaba una herida en el cuello y múltiples hematomas, además de indicios que apuntan a una posible asfixia. Entre los elementos levantados en la escena constan objetos constrictores, telas y fundas plásticas, así como muestras biológicas tomadas para análisis.

La forma en que fue encontrado el cadáver —envuelto y dentro del inmueble— sugiere que, tras la agresión, hubo una acción deliberada para ocultarlo.

El círculo cercano, en el centro de la investigación

Uno de los puntos que más peso ha tomado en las últimas horas es el entorno inmediato de la víctima. Vecinos relataron que Cuesta solía permitir el ingreso a su vivienda a un hombre conocido en el sector como “Monito”, quien realizaba mandados y tendría problemas de consumo de drogas.

No era la primera vez que ingresaba. Según testimonios, ya había protagonizado incidentes dentro de la casa, incluidos robos. A pesar de ello, el vínculo se mantenía.

Vecinos advierten que las últimas horas de Cuesta estuvieron marcadas por visitas y movimientos inusuales. CHRISTIAN VINUEZA

La noche del crimen, ese mismo sujeto habría estado en la vivienda. Versiones recogidas por agentes apuntan a que entre ambos se produjo una discusión que escaló a una agresión física.

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Movimientos sospechosos y versiones del entorno

Tras el presunto ataque, el comportamiento del individuo ha sido señalado como un elemento clave. Moradores aseguran haberlo visto manipulando fundas plásticas negras y realizando comentarios que insinuaban su posible participación en el hecho.

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Además, hay versiones que indican que varias personas acudían al inmueble para adquirir pastillas, presuntamente facilitadas por este sujeto. Este dato ha abierto una línea paralela de investigación sobre lo que ocurría dentro de la vivienda en las horas previas al crimen.

La hipótesis de un solo agresor ha empezado a debilitarse. La Policía confirmó que otra persona habría estado en la vivienda durante la madrugada, lo que amplía el espectro de responsabilidades.

Este segundo individuo es considerado sospechoso y actualmente es buscado por unidades investigativas.

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Una víctima con peso en su comunidad

El caso ha causado conmoción en Sauces 6 no solo por la violencia, sino por quién era la víctima. Jorge Cuesta Castro tenía una larga trayectoria como sociólogo y comunicador. Trabajó en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) como jefe de Desarrollo Comunitario y mantenía espacios en radio y plataformas digitales.

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En el barrio fue presidente del consejo barrial y un actor activo en iniciativas comunitarias. Su casa, según vecinos, era también un espacio abierto para ayudar a otros.

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