Persecución en Sauces 6: delincuentes vuelcan vehículo al huir de la Policía

Un ecuatoriano y un colombiano fueron capturados con un arma de fuego tras estrellarse contra un carro parqueado en el norte

Auto involucrado en la persecución se estrelló contra un vehículo estacionado y volcó.

Dos personas fueron detenidas luego de una persecución policial que concluyó en Sauces 6, norte de Guayaquil, en la noche de este sábado 28 de marzo. El hecho, en primera instancia, se difundió en redes sociales.

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De acuerdo con las declaraciones del coronel Edison Palacios, jefe del distrito Modelo, la persecución inició al momento en el que un grupo de uniformados del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) realizaban un patrullaje en el sector mencionado y observaron que los ocupantes de un auto tenían actitud sospechosa.

¿Cómo terminó la persecución policial?

“Estos ciudadanos, al percatarse de la presencia policial, emprenden su huida y empieza la persecución (…) pierden el control del vehículo y se estrella contra un auto que estaba estacionado y terminan volcados”, explicó el coronel Palacios.

Dos detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad tras persecución en Guayaquil. ÁLEX LIMA

Enseguida, los sospechosos descendieron del auto y corrieron para evitar ser retenidos por la Policía; sin embargo, cuatro cuadras después, fueron alcanzados por los agentes y detenidos para revisión.

Al momento de chequear sus pertenencias, los policías hallaron entre sus cosas cuatro teléfonos celulares, un arma de fuego con siete municiones, un bolso y dos controles de vehículos.

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¿Quiénes son los implicados en este incidente?

Según el jefe del distrito, uno de los detenidos es un joven ecuatoriano de 26 años con dos antecedentes penales. En cambio, el otro implicado es de nacionalidad colombiana y del que no se conocen más detalles.

Estos dos jóvenes serían presentados ante la autoridad competente para ser juzgados por tenencia de armas. “No se sabe si iban a cometer algún delito o cuáles eran sus intenciones”, refirió Palacios.

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