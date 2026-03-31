Alias Monito y el asesinato de Jorge Cuesta en Guayaquil: lo que se sabe hasta ahora

El líder barrial fue hallado sin vida en su casa en Sauces 6; la Policía busca a alias Monito como principal sospechoso

El cuerpo de Jorge Cuesta fue hallado en su vivienda en Sauces 6, al norte de Guayaquil. La Policía no descarta la participación de una segunda persona en el crimen, además de alias Monito.

Alias Monito figura como el principal sospechoso en el asesinato de Jorge Enrique Cuesta Castro, periodista, sociólogo y líder barrial de 69 años, ocurrido dentro de su vivienda en Sauces 6, en el norte de Guayaquil. El caso, que ha generado conmoción en el sector, es investigado como un hecho violento con indicios de intento de ocultamiento.

El cuerpo de Cuesta Castro fue encontrado la mañana del lunes 30 de marzo por una vecina, envuelto en fundas negras y con evidentes signos de agresión. La autopsia determinó que la causa de muerte fue estrangulación y asfixia. En la escena, la Policía levantó cuerdas, telas de fibras multicolores y muestras biológicas que ahora son analizadas como parte de las pericias.

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Testimonios y primeras pistas

De acuerdo con versiones recogidas en el sector, la víctima no estaba sola durante la madrugada del crimen. Vecinos y elementos de investigación apuntan a que alias Monito, un hombre conocido en la zona por realizar mandados y por su consumo de drogas, había estado en la vivienda.

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Algunos moradores relataron que ambos habrían discutido durante la madrugada. Horas después, el sospechoso fue visto manipulando fundas plásticas negras en los exteriores del inmueble. Incluso, varios aseguran haberlo escuchado decir: “Maté a Jorge”, una frase que ahora forma parte de las líneas investigativas.

Desde entonces, su paradero es desconocido y se mantiene como el principal objetivo de búsqueda de la Policía.

¿Alias Monito actuó solo?

Aunque las primeras sospechas recaen sobre alias Monito, la investigación no descarta la participación de una segunda persona. Indicios levantados en la vivienda sugieren que alguien más pudo haber estado presente durante las horas en que ocurrió el crimen.

Este elemento, según ha dicho la Policía, ha ampliado las líneas de indagación, mientras se reconstruyen los hechos y se analizan las evidencias recogidas en el lugar.

Un líder con fuerte arraigo comunitario

La muerte de Cuesta Castro ha golpeado con fuerza a los habitantes de Sauces 6, donde era ampliamente conocido por su trabajo barrial. Durante años lideró el consejo del sector y promovió iniciativas enfocadas en el bienestar de los vecinos, especialmente de niños y familias vulnerables.

También se desempeñó como jefe de Desarrollo Comunitario en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y mantuvo espacios en radio y plataformas digitales. Estuvo afiliado al Colegio de Periodistas del Ecuador, combinando el ejercicio periodístico con una activa labor social.

Quienes lo conocieron recuerdan su casa como un lugar abierto, donde siempre había disposición para ayudar. Durante décadas impulsó brigadas de salud, actividades comunitarias y procesos de organización barrial, dejando un legado marcado por la cercanía con su comunidad.

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Tras el crimen, surgió además una preocupación entre los vecinos: el destino de los gatos que Cuesta Castro había rescatado y cuidaba en su vivienda.

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Moradores del sector han solicitado la intervención del Municipio de Guayaquil, a través de ProAnimal, para garantizar su protección. También han promovido llamados a la adopción como una forma de rendirle homenaje.

“Los líderes y vecinos de otras ciudadelas del norte sabíamos de la existencia de Jorge Cuesta, lo escuchábamos también en la radio. Es triste, muy doloroso lo que ha pasado. Hoy todos los que lo conocimos debemos rendirle homenaje y lo mejor será protegiendo a los gatos que tanto amaba. Pedimos al Municipio que actúe, pero también a los vecinos que los adopten. Que ese amor cruce esa barrera. No hace falta más dolor ya en este caso”, expresó Claudia Hinostroza, residente de La Alborada.

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