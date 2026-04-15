Crimen en La Aurora: reportan nuevo ataque armado al ingreso de una urbanización

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ataque armado en La Joya dejó al menos un fallecido y un herido tras disparos contra un vehículo en plena vía principal.



Videos evidencian múltiples impactos de bala y la gravedad del hecho, ocurrido entre las etapas Brillante y Zafiro.



El caso se suma a otros hechos violentos recientes en La Aurora, incrementando la preocupación por la inseguridad.

La tarde de este miércoles 15 de abril se reportó un nuevo caso de sicariato en la vía principal de la urbanización La Joya, específicamente entre las etapas Brillante y Zafiro, donde se produjo un ataque armado que dejó víctimas.

La inseguridad y las muertes violentas continúan generando preocupación entre los moradores de La Aurora, en el cantón Daule, una de las zonas residenciales de mayor crecimiento en la provincia del Guayas.

Lo que se sabe del ataque armado en La Joya

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, se observa cómo dos ocupantes de un vehículo fueron atacados a tiros. Las imágenes muestran el automóvil con múltiples impactos de bala, evidenciando la violencia del hecho.

En el lugar, al menos una persona habría fallecido dentro del vehículo, mientras que otro de los ocupantes heridos quedó y tendido en el parterre. Este fue el último posteriormente atendido por personal de emergencia que llegó al sitio tras el ataque.

El hecho ha causado alarma entre los residentes del sector, quienes señalan que este tipo de episodios violentos se han vuelto más frecuentes en los últimos meses en La Aurora y sus alrededores.

Este nuevo caso se suma a una serie de ataques armados registrados recientemente en zonas cercanas, lo que incrementa la percepción de inseguridad en el área.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre este hecho violento, ni se han dado detalles sobre posibles responsables o avances en las investigaciones.