Flamengo vs. Independiente de Medellín: hora, alineaciones y dónde ver | Copa Libertadores 2026

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

El mítico Estadio Maracaná albergará este jueves 16 de abril un duelo vibrante por la segunda fecha del Grupo A en la CONMEBOL Copa Libertadores. Flamengo recibe al Independiente Medellín en un choque de realidades distintas.

Flamengo, dirigido por Leonardo Jardim, llega con una solidez defensiva tras mantener su arco invicto en el inicio del certamen continental. Con figuras como Lucas Paquetá y Giorgian de Arrascaeta, el Mengao propone un juego de alta intensidad que asfixia a sus rivales desde el inicio.

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Por su parte, el Independiente Medellín de Alejandro Restrepo busca dar la sorpresa en Río de Janeiro pese a su reciente irregularidad defensiva. El equipo antioqueño confía en la velocidad de sus transiciones y el olfato goleador de sus delanteros para herir al actual favorito del grupo.

Independiente Medellín quiere dar el golpe de autoridad en el Maracaná.Cortesía

El encuentro se disputará este jueves 16 de abril de 2026 en el Estadio Maracaná. Aquí tienes el horario según tu ubicación:

Ecuador, Colombia y Perú: 19:30

Argentina, Brasil y Uruguay: 21:30

México: 18:30

¿Dónde ver Flamengo vs Independiente Medellín GRATIS por internet?

Para los aficionados en Sudamérica, la transmisión oficial EN VIVO estará disponible a través de la plataforma Disney+ y el canal de ESPN. Además, en ciertas regiones, el canal de YouTube de beIN SPORTS ofrecerá alternativas gratuitas para seguir las incidencias de este esperado compromiso internacional.

Posible alineación de Flamengo

El estratega Leonardo Jardim apuesta por un bloque creativo de lujo y la jerarquía de Pedro en el área para sentenciar el partido rápidamente en casa.

Flamengo: Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Alex Sandro; Evertton, Paquetá, Gonzalo Plata, De Arrascaeta; Samuel Lino y Pedro.

Posible alineación de Independiente Medellín

Alejandro Restrepo confía en un esquema reactivo que permita aprovechar los espacios dejados por los brasileños, liderados por la experiencia de su columna vertebral.

Independiente Medellín: Chaux; Chaverra, Londoño, Ortiz, Fabra; Serna, Mena, Perlaza; Chaverra, Montaño y Fydriszewski.

Tabla de posiciones Copa Libertadores 2026