Fiscales de EE.UU. investigan a Petro por presuntos vínculos con narcotraficantes

Las investigaciones contra Petro se encuentran en fases preliminares y aún no está claro si derivarán en cargos criminales.

Según reveló The New York Times este viernes 20 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta investigaciones criminales en Estados Unidos. Tres fuentes con conocimiento del caso confirmaron que las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn han abierto indagaciones en su contra.

Los fiscales especializados en narcotráfico internacional, junto con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), participan en las pesquisas. Los investigadores analizan, entre otros aspectos, si Petro sostuvo reuniones con narcotraficantes y si su campaña presidencial recibió aportes provenientes de estas organizaciones.

Etapas iniciales y ausencia de cargos

De acuerdo con The New York Times, las investigaciones se encuentran en fases preliminares y aún no está claro si derivarán en cargos criminales contra el mandatario colombiano. Las fuentes consultadas pidieron anonimato por no estar autorizadas a hablar sobre procesos activos

El medio estadounidense subrayó que no existe evidencia de que la Casa Blanca haya impulsado directamente estas indagaciones. Sin embargo, el contexto político es relevante: el presidente Donald Trump ha mantenido una relación volátil con Petro y lo ha criticado públicamente, calificándolo de “hombre enfermo”.

Tensiones con Trump

La publicación recuerda que Petro, primer presidente de izquierda en Colombia, ha tenido enfrentamientos abiertos con Trump desde el inicio de su segundo mandato. En varias ocasiones intercambiaron insultos en redes sociales y se produjeron tensiones diplomáticas, como la revocación de la visa de Petro durante la Asamblea General de la ONU en 2025.

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Trump ha utilizado investigaciones judiciales como herramienta política contra sus adversarios y podría aprovechar este proceso para presionar a Colombia en temas de cooperación antidrogas. Estados Unidos considera a Colombia un aliado clave en la lucha contra el narcotráfico, siendo el principal productor mundial de cocaína.

Además, The New York Times advierte que la existencia de estas investigaciones podría influir en las elecciones presidenciales colombianas de mayo, en las que Petro no puede reelegirse pero ha pedido a sus seguidores respaldar a su candidato sucesor.

En Colombia se han difundido reportes sobre intentos de narcotraficantes de canalizar fondos hacia la campaña de Petro, incluso a través de su hijo. Este último admitió que dinero ilícito ingresó en el proceso electoral de 2022, aunque la Fiscalía colombiana no ha presentado cargos contra el presidente. Petro ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico y asegura que las acusaciones tienen motivaciones políticas.

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