Noboa critica a Colombia: "Nuestro problema principal son los vecinos al norte"

El presidente Daniel Noboa cuestionó la falta de cooperación militar de Colombia en la frontera

Noboa cuestionó la falta de cooperación militar de Colombia en la frontera y defendió los aranceles impuestos.

En una entrevista este viernes 20 de marzo para Radio Centro, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lanzó críticas hacia Colombia, a la que responsabilizó de la falta de cooperación en materia de seguridad fronteriza. “Nuestro problema principal son los vecinos al norte”, afirmó, en referencia a la ausencia de presencia militar constante en la frontera colombiana.

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El mandatario explicó que Ecuador debe destinar cerca de 400 millones de dólares anuales para mantener tropas en zonas fronterizas como Sucumbíos, frente al Putumayo, debido a que Colombia no refuerza su frontera. Según Noboa, esta situación genera un desequilibrio que obliga a Ecuador a asumir costos que deberían ser compartidos, siendo esta una de las razones por las que aplicó la medida arancelaria.

Negociaciones previas a los aranceles

Noboa aclaró que las medidas arancelarias no fueron improvisadas, sino que se negociaron con Colombia antes de su aplicación. “Todo se negoció antes del primer día de aranceles, con números, costos, con siticos, todo se presentó”, afirmó Noboa. Según explicó, se conversaron tres puntos en materia de energía y seguridad.

Reciprocidad en energía eléctrica: Noboa afirmó que Ecuador vendió energía a Colombia en 2017 a 1,6 centavos para evitar apagones, mientras que en 2024 Colombia cobró 28 centavos. Noboa pidió mantener el mismo costo como medida de reciprocidad. Presencia militar en la frontera: Ecuador solicitó que se retome el despliegue militar que existía en la época de Iván Duque. Corredor humanitario y traslado de presos: Ecuador pidió que Colombia se lleve a sus ciudadanos encarcelados y que se habilite un corredor humanitario para ciudadanos venezolanos.

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Al no obtener respuesta favorable, Ecuador aplicó aranceles en enero de este año que generó molestia en los comerciantes tanto colombianos como ecuatorianos. Noboa subrayó que entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2025 la balanza comercial fue negativa en 108 millones de dólares, mientras que en 2026 se logró una balanza positiva de 62,8 millones en apenas 45 días.

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Acusaciones sobre bombardeo en Colombia

Referente a las acusaciones que se han dado los últimos días por parte de Petro, sobre supuestos bombardeos de Ecuador a territorio colombiano, Noboa afirmó que se trataban de actos impulsados por la presión de los comerciantes ante los aranceles y por la próxima jornada electoral.

El pasado 18 de marzo los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador sostuvieron una reunión virtual de 90 minutos donde Pedro Sánchez reconoció que el impacto inicial de la bomba se produjo en territorio ecuatoriano, donde también se halló una espoleta, aunque sugirió que el artefacto pudo desviarse hacia Colombia por efecto físico.

Por su parte, Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa de Ecuador, reiteró que la operación fue legítima y ejecutada dentro de territorio ecuatoriano contra grupos ilegales, con apoyo de Estados Unidos.

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