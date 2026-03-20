Daniel Noboa: relación con EE.UU. no afectará vínculos de Ecuador con China

El Presidente dijo que el país está abierto a la cooperación en seguridad. "Ecuador no puede entregarse a ningún país", dijo

El presidente Daniel Noboa se refirió a la relación Estados Unidos-Ecuador este 20 de marzo de 2026.

El presidente Daniel Noboa se refirió este 20 de marzo de 2026 a la relación con Estados Unidos en materia de seguridad. Señaló que Ecuador está abierto a la cooperación y que requiere el apoyo del país norteamericano para enfrentar al crimen organizado.

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Actualmente, la relación entre Ecuador y Estados Unidos no solo se centra en la seguridad, sino también en el ámbito comercial. Tras la reciente firma de un acuerdo, Noboa negó que esto implique una alineación exclusiva con ese país. Aseguró que no se distanciará de China, el segundo socio comercial de Ecuador.

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“El Ecuador no puede entregarse a ningún país. Puede estar abierto a la cooperación. Estamos abiertos a esa cooperación en seguridad sin afectar a nuestros otros socios comerciales”, dijo Noboa en una entrevista con Radio Centro. Entre esos socios comerciales mencionó a Europa y China.

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Sobre la participación en el Escudo de las Américas

Como parte de las operaciones conjuntas, el presidente ecuatoriano aseguró que existe una comunicación directa con secretarías clave de Estados Unidos. Entre las entidades con las que se coordinan acciones están Homeland Security y el secretario de Guerra de la administración de Donald Trump.

En ese contexto, Noboa afirmó que es importante ser parte del denominado Escudo de las Américas (Shield of the Americas). “La capacidad militar y tecnológica de EE.UU. nos va a ayudar a los ecuatorianos. Necesitamos la asistencia para atacar y desarticular a redes de narcotráfico y ver movimientos financieros internacionales”, aseguró.

El presidente de Ecuador participó en el encuentro realizado en Miami, que incluyó a otros líderes como Antonio Kast, de Chile, y Nayib Bukele, de El Salvador. En esa ocasión, Trump delineó su política hacia América.

Donald Trump recibió a Daniel Noboa en la cumbre "Escudo de las Américas" SAUL LOEB / AFP

También se refirió a la situación en diversos países de la región, como Cuba, México, Venezuela y Panamá. Además, mencionó que "no permitirá la influencia extranjera" en América como parte de su nueva doctrina, "lo que incluye al Canal de Panamá", que calificó como su "canal favorito" ante la presencia del mandatario panameño, José Raúl Mulino.

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