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Petro afirmó que el artefacto hallado en territorio colombiano no correspondería a acciones de grupos armados ilegales
Petro afirmó que el artefacto hallado en territorio colombiano no correspondería a acciones de grupos armados ilegales.Cortesía

Bomba sin explotar: Ecuador y Colombia coinciden en cerrar incidente sin tensión

Presidente Petro acepta dejar en manos de la diplomacia cualquier aclaración adicional sobre el explosivo

  • Mariela Rosero Ch.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio por superado el incidente en la frontera con Ecuador. Eso luego de conocer el informe técnico de su ministro de Defensa sobre el hallazgo de una munición sin explotar (MUSE), correspondiente a una bomba de 250 kilogramos localizada en territorio colombiano.

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A través de su cuenta de X, el viernes 20 de marzo del 2026, el presidente Petro señaló que según el reporte, elaborado tras una visita conjunta de especialistas de ambos países, existe una alta probabilidad de que el artefacto haya impactado inicialmente en territorio ecuatoriano y, tras rebotar, terminara en suelo colombiano, recorriendo unos 210 metros. El informe indica que el hecho no dejó personas heridas ni daños materiales.

El pronunciamiento destaca, además, el trabajo coordinado entre Ecuador y Colombia, que, según el documento, refleja “madurez, profesionalismo y respeto mutuo” en el esclarecimiento de lo ocurrido. En esa línea, se recoge la versión ecuatoriana de que la operación militar se realizó de forma legítima dentro de su territorio, con el objetivo de neutralizar amenazas criminales y sin intención de generar tensiones con el país vecino, una valoración que coincide con la lectura de las autoridades colombianas.

Ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de evitar que el episodio tenga consecuencias en la relación bilateral, especialmente en materia de seguridad. Por ello, el informe, compartido por Gustavo Petro, recomienda dar por cerrado el incidente y avanzar en el fortalecimiento de la cooperación, mediante nuevos acercamientos entre los mandos militares y la consolidación de protocolos operativos en la zona de frontera.

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La diplomacia debe tomar protagonismo

Finalmente, el presidente Gustavo Petro aceptó que se ha decidido que cualquier aclaración pública adicional se canalice a través de las vías diplomáticas, en un intento por mantener el manejo del caso dentro de los márgenes institucionales y evitar una escalada en el plano político.

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