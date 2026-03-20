Cuba recibirá primer cargamento de petróleo ruso en medio de crisis energética

La isla se prepara para recibir 730.000 barriles de crudo ruso, el primer envío en tres meses tras el bloqueo energético

Cuba se prepara para recibir su primer cargamento de petróleo ruso de este año, un hecho que marca la primera llegada de combustible a la isla en los últimos tres meses, tras el endurecimiento del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos. El buque Anatoly Kolodkin, de bandera rusa, transporta 730.000 barriles de crudo y se encuentra a unas 3.000 millas náuticas de Cuba en el Atlántico.

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El Kolodkin figura en la lista de embarcaciones sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido debido a la guerra en Ucrania. La llegada del cargamento representa un alivio temporal para la isla, que enfrenta apagones prolongados y una red eléctrica en ruinas.

Además del Kolodkin, otro barco, el Sea Horse, con bandera de Hong Kong, también estaría transportando petróleo ruso hacia Cuba. Se estima que lleva unos 200.000 barriles de diésel y podría arribar en cuatro días.

La crisis energética en Cuba

Cuba produce apenas el 40% de su petróleo y depende de importaciones de Rusia, México y Venezuela. Sin embargo, los envíos desde Caracas se suspendieron tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, lo que dejó a la isla sin uno de sus principales proveedores.

A finales de ese mes, el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba. México, bajo presión, detuvo sus envíos, profundizando la crisis energética.

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La escasez ha provocado apagones de hasta 10 horas, reducción de la jornada laboral, limitaciones en el transporte y una caída significativa del turismo, uno de los pilares económicos del país. Ante esta situación, el gobierno cubano ha recurrido al gas natural, la energía solar y plantas termoeléctricas para sostener la generación eléctrica, aunque con resultados insuficientes.

Díaz-Canel promete “resistencia inexpugnable”

En medio de la crisis energética y las tensiones con Washington, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel lanzó un mensaje desafiante el martes 17 de marzo. A través de su cuenta en X, aseguró que la isla está preparada para enfrentar cualquier intento de intervención estadounidense: “Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, escribió.

Las declaraciones se produjeron un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que espera tener “el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, y que incluso habló de “liberarla” en medio de conversaciones con las autoridades de La Habana.

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