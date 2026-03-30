Atamaint a Corte Constitucional: función electoral es máxima autoridad en comicios

La presienta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, defendió el cambio de fecha de las votaciones por las seccionales. Ante la posibilidad de que se presenten demandas de inconstitucionalidad, ella mando un mensaje a la Corte Constitucional: en época electoral el CNE es la máxima autoridad.

“Es posible que pongan (una demanda de inconstitucionalidad) pero la Corte Constitucional debe tener presente que ya hay antecedentes de que se han pronunciado sobre que, en periodo electoral, la máxima autoridad es la electoral”, dijo Atamaint en una entrevista con el medio Teleamazonas.

Entonces, Atamaint dijo que su advertencia era solo un recordatorio, sobre todo a la ciudadanía porque “mucho se habla en redes sociales de gente que opina y dice conocer de las leyes”.

Garantizar las condiciones para las votaciones, argumentó Atamaint

El informe de la Secretaría Nacional de Riesgos con el que se tomó la decisión habla de un 62% de probabilidad de una fuerte presencia del Fenómeno del Niño. Sobre esto, Atamaint dijo que es mejor prevenir.

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“Si nosotros no prevenimos ahora y no tenemos un calendario electoral que garantice que todos salgan a votar: ¿Qué hacemos ya con el invierno? Podría haber nulidad de las elecciones”, explicó.

Sobre las quejas por afectar las condiciones para los partidos

Atamaint desestimó los cuestionamientos sobre posibles afectaciones a la organización desde los partidos y movimientos políticos para llegar a la nueva fecha. Señaló que el nuevo calendario toma en cuenta los plazos que por ley se otorgan.

Insistió en que, tomar una decisión, por ejemplo ya con la campaña electoral iniciada, podría acarrear una ilegalidad. Asimismo, dijo que no hay otra fecha posible para reorganizar el calendario. Manifestó que el hito clave será la convocatoria a elecciones.

Esto porque es ahí en donde se especifica la fecha para las votaciones. Hacerlo después de eso también implicaría una ilegalidad y podría ser la causa de la nulidad de las elecciones.

Comisión Nacional Anticorrupción puso reparos

La Comisión Nacional Anticorrupción expresó su preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales al 29 de noviembre de 2026.En su comunicado, la CNA señaló que la conducta del organismo electoral ha “debilitado la frágil democracia ecuatoriana”.

El texto afirma que la gestión del ente, “enmarcada en una arbitraria autoprorroga”, genera preocupación por la institucionalidad.

Sobre esto, Diana Atamaint dijo que es una opinión respetable pero que nada tiene que ver con la realidad. Insistió en que su responsabilidad es llevar adelante elecciones eficientes que garanticen el derecho de participación de los ecuatorianos.

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