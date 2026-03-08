Día de la Mujer reúne a 1.000 participantes en el centro de Guayaquil

Marcha culminó con evento musical y artístico en el teatro José de la Cuadra

Igual de fuerte que el sol de mediodía que marcó a Guayaquil este domingo 8 de marzo fueron las consignas que se gritaron en la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

La manifestación, que comenzó en la Plaza del Centenario, reunió a mujeres de todas las edades y sectores.

Algunas portaron carteles, con mensaje a favor de la equidad y en contra de la violencia de género y delitos como la violación y el acoso.

"Las niñas son niñas, no madres" y "Las niñas no se tocan" fueron algunos de los mensajes coreados.

Colectivos sociales y feministas, así como agrupaciones, por ejemplo Batucada Popular, participaron de la manifestación, que culminó con un evento musical y artístico en el teatro José de la Cuadra, en Plaza Colón.

Críticas al Gobierno de Daniel Noboa

La marcha por el 8M fue la plataforma para criticar al régimen de Daniel Noboa por la política de género que aplica en Ecuador.

El feminismo y los movimientos sociales consideran que la reducción del presupuesto para programas sociales y la eliminación del Ministerio de la Mujer han golpeado a las mujeres.

A esto se suma la inseguridad que afecta sobre todo a las mujeres en zonas de alto riesgo, dominadas por bandas criminales.

Por eso, a su paso por el edificio de Corporación Noboa (de la familia del mandatario), en avenida Malecón entre Imbabura y Tomás Martínez, las manifestantes gritaron consignas en contra del Gobierno.

En un manifiesto rechazaron también la industria extractivista y los abusos de la fuerza pública, registrados durante las protestas y los estados de excepción.

