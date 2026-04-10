Revolución Ciudadana reorganiza su estructura y fija hoja de ruta para 2026

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Revolución Ciudadana inicia reestructuración nacional el 10 de abril para renovar directivas rumbo a 2026.





RC designa responsables provinciales y del exterior para ejecutar asambleas y conferencias ideológicas.





Proceso interno durará un mes y busca reorganizar estructura política en todo el país.

El movimiento Revolución Ciudadana (RC5) puso en marcha un proceso de reestructuración interna a escala nacional, en cumplimiento de las resoluciones adoptadas en la Convención Nacional 2026. La decisión fue comunicada a la militancia mediante un documento fechado el viernes 10 de abril de 2026.

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Según el comunicado, la reestructuración se regirá por el Reglamento de Reestructuración Nacional aprobado por el Buró Nacional el pasado 7 de abril y será ejecutada por los burós políticos provinciales en todo el territorio ecuatoriano, así como en las circunscripciones del exterior.

El proceso tendrá una duración de un mes y concluirá con la elección de nuevas directivas provinciales, que asumirán la conducción política del movimiento en cada jurisdicción.

Documento interno de RC detalla proceso de reorganización política y designaciones por provincia y exterior.Cortesía

Conferencias ideológicas y asambleas territoriales

Como parte de esta etapa, Revolución Ciudadana dará inicio a un ciclo de conferencias ideológicas, basado en seis ejes definidos en la Convención Nacional. Estos lineamientos orientarán el debate interno en asambleas cantonales y provinciales, que estarán a cargo de los burós políticos provinciales.

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La conducción del proceso recaerá en los directores responsables de la reestructuración interna, junto con un delegado nacional, con el objetivo de garantizar la participación de la militancia y la construcción de consensos.

Según el documento, el objetivo es elaborar planes de acción política territorial a nivel cantonal y provincial, además de conformar nuevas directivas con legitimidad interna.

Responsables por provincias

El comunicado detalla a los responsables designados para liderar el proceso de reestructuración en cada provincia.

En Galápagos: Ángel Quimis

En Esmeraldas: Ronald Moreno;

En Manabí: Vicente Véliz

En Guayas: Sofía Espín

En Los Ríos: Héctor Hurtado.

A ellos se suman Noemí Cabrera en El Oro; Sandra Ocampo en Santo Domingo; Omar Mosquera en Carchi; Paul Trujillo en Imbabura; Christian González en Pichincha; Ramiro Vela en Cotopaxi; Óscar Paredes en Tungurahua; Nelson Granizo en Chimborazo; Mireya Pazmiño en Bolívar; Andrés Lara en Cañar; Roque Ordóñez en Azuay; Verónica Íñiguez en Loja; Comps Córdova en Sucumbíos; Nadia Zurita en Napo; Milton Tapia en Orellana; Cristian Pacheco en Morona Santiago; y Leonardo Maldonado en Zamora Chinchipe.

Circunscripciones del exterior

La reestructuración también alcanza a las circunscripciones internacionales del movimiento. Para Europa, Asia y Oceanía fue designada Narciza Soria; para Estados Unidos y Canadá, Jorge Miranda; y para América Latina y el Caribe, Eliana Correa.

En la parte final del comunicado, Revolución Ciudadana señala que el proceso busca fortalecer la organización interna y reafirma su planteamiento político más allá del calendario electoral.