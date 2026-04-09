Revolución Ciudadana ratifica a Roque Ordóñez como director del movimiento en Azuay

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Roque Ordóñez es ratificado como director de Revolución Ciudadana en Azuay tras reorganización interna.

El buró de Gabriela Rivadeneira confirma a Ordóñez para liderar la estrategia electoral en la provincia.

RC prepara cuadros ante la suspensión del TCE y las elecciones seccionales de noviembre de 2026.

El asambleísta Roque Ordóñez se mantiene al frente de la Revolución Ciudadana (RC) en Azuay luego de un proceso de evaluación nacional liderado por Gabriela Rivadeneira. Esta ratificación ocurre en un contexto crítico para el correísmo, que enfrenta una suspensión electoral por parte del TCE tras denuncias de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos en el caso Caja Chica, obligando a la organización a reestructurar sus bases para las elecciones de 2026.

¿Por qué renunció Roque Ordóñez a la dirección de la Revolución Ciudadana?

La permanencia de Roque Ordóñez se confirmó tras la filtración de una carta donde el legislador presentaba su dimisión. No obstante, la directiva provincial aclaró que este fue un paso formal solicitado por el buró nacional a todos los directores provinciales para iniciar una reorganización interna.

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Bajo el liderazgo de Gabriela Rivadeneira, el buró analizó los resultados y el liderazgo territorial en Azuay, resolviendo que Ordóñez es el cuadro legítimo para preparar la estructura de cara a las próximas contiendas.

Gabriela Rivadeneira es la nueva presidenta del movimiento Revolución Ciudadana desde enero de 2026.

Estrategia ante la suspensión del TCE y el caso Caja Chica

La ratificación de directivas coincide con la urgencia del movimiento por sobrevivir políticamente. Debido a la suspensión impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Revolución Ciudadana ha iniciado una campaña de desafiliación de militantes y precandidatos. Esta medida busca que sus cuadros puedan participar en los comicios seccionales de noviembre de 2026 a través de otras plataformas políticas.

Puntos clave de la reorganización en la RC: