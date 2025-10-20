Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Mimi Barona
Dominic Barona celebró su victoria en la edición 39 del Corona Prosurf Circuit.EFE

Mimi Barona, campeona en Puerto Rico y su dedicatoria especial

La ecuatoriana se coronó en el Corona Pro Surf Circuit de Puerto Rico

La ecuatoriana Dominic 'Mimi' Barona y el costarricense Sam Reidy obtuvieron el domingo 19 de octubre la victoria en la trigésimo novena edición del Corona Pro Surf Circuit, la competición de surf más importante de Puerto Rico, que se celebró en la playa Middles de Isabela, un municipio en el noroeste de la isla.

RELACIONADAS

"Simplemente estoy agradecida de esta oportunidad de haber ganado, pero para mí todas las chicas que compitieron el esfuerzo de estar acá ya las hace unas campeonas. Este es un evento superespecial para mí, la última vez que estuve acá fue hace dos años con mi hermano; hoy mi hermano está en el cielo y esto es por él", mencionó Barona tras ganar la competición femenina.

En el Corona Pro Surf Circuit, celebrado entre el 17 y el 19 de octubre, participaron unos 60 surfistas de Ecuador, Barbados, Jamaica, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Panamá, Chile, México, Uruguay, Perú, Canadá, Argentina, Estados Unidos y Puerto Rico.

Spinelli anda prendido en la delantera de Independiente del Valle.

Independiente del Valle ya sabe cuándo recibirá el título de LigaPro 2025

Leer más

Por su parte, Reidy, tras alzarse con el primer puesto en la competición masculina, dijo que "fue un evento increíble" para él porque lleva entrenando "duro" desde hace tiempo para enfrentarse a las olas de la costa puertorriqueña.

"Esto es una isla de encanto de verdad, muy feliz de que pude ganar aquí en Middles, en estas condiciones que no fue fácil", expresó el surfista de 21 años.

Ambos ganadores recibirán 10.000 dólares de premio en este evento que coincidió con la celebración del centenario de la marca de la cerveza Corona.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

Las Últimas Noticias

  1. SIP denuncia campaña sin pruebas contra diarios Expreso y Extra en su 81ª asamblea

  2. Militares detienen a cinco supuestos integrantes del Frente Óliver Sinisterra

  3. "Tutan Ratón": clausuran chifa en Guayaquil con roedores

  4. Pozo del terror en Esmeraldas: hallan fosa de Los Tiguerones en escuela abandonada

  5. Aquiles Álvarez no descarta la presidencia: "Dan ganas a veces"

LO MÁS VISTO

  1. Bicicletas gratis en el centro de Guayaquil: así las puedes usar

  2. Vías cerradas hoy por el Paro Nacional: Provincias afectadas y rutas bloqueadas

  3. Amenaza de bomba en el Mercado Central de Guayaquil

  4. Moradores del sur de Quito no quieren como vecino a un centro de detención

  5. UNE alerta sobre “operativo militar masivo” tras ruptura del diálogo con indígenas

Te recomendamos