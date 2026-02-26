Expreso
Los sindicatos y organizaciones sindicales del Ministerio de Salud se convocaron a una movilización el próximo 9 de marzo de 2026.
Organización sindical de Salud anuncia movilización el 9 de marzo

Sindicatos de trabajadores del Ministerio de Salud se convocan para protestar y pedir el cumplimiento del contrato colectivo

La Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud (Osutramsa) convocó a los sindicatos provinciales y organizaciones sindicales de esa cartera de Estado a una movilización, la cual se realizará el próximo lunes 9 de marzo de 2026 en rechazo al supuesto incumplimiento del contrato colectivo de los servidores públicos de esa entidad.

En la convocatoria, la asociación de los trabajadores señaló que las "autoridades que conforman los mandos medios del ministerio han vulnerado derechos de la contratación colectiva en donde se pretende desconocer el derecho a la alimentación" de los servidores de Salud.

Además, mencionaron a la vicepresidenta, María José Pinto, quien está encargada de la cartera de Salud para "darle a conocer" el listado de los puntos que se habrían incumplido.

De acuerdo con la organización sindical, existen seis puntos que generan malestar entre los trabajadores de salud:

  • La falta de alimentación para los turnos de 12 y 24 horas.
  • Desconocimiento de la jornada laboral de 160 horas mensuales.
  • Falta de pago de los recargos por trabajar sábados, domingos y feriados.
  • Cambio en el régimen laboral.
  • Deudas pendientes.
  • La falta de cambio de contratación colectiva.
Aunque el sindicato convocó a la movilización, no indicó los lugares en donde se concentrarán ni el recorrido previsto para las marchas.

La manifestación se desarrollaría en la misma semana en la que el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) tiene previsto realizar una movilización en rechazo al acuerdo ministerial 046 firmado por el Ministerio de Trabajo sobre la propuesta para ajustar la jornada laboral a 12 horas sin precisar sectores. 

Según Edwin Bedoya, presidente del FUT, aseguró que la medida flexibiliza la jornada laboral y precariza el empleo.

