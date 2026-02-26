Conductor atropella a motociclista y huye en la vía a Salitre

Esta zona de La Aurora, provincia de Daule, ha sido escenario de varios accidentes en las últimas semanas

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la vía a Salitre, en la parroquia La Aurora, en Daule. Al mediodía de este jueves 26 de febrero, el conductor de un vehículo arrolló a un motociclista que circuló por esa zona y luego huyó.

En videos difundidos en redes sociales se observa al motociclista tendido sobre el asfalto, herido, luego de ser impactado por un vehículo que se dio a la fuga. El hecho ocurrió en el intercambiador vial de la avenida León Febres Cordero, en la conexión con la vía a Salitre.

El tránsito se volvió lento en ese punto de La Aurora, mientras varios conductores se detenían para auxiliar a la víctima y aguardaban la llegada de paramédicos para que recibiera atención médica.

En el clip también se observa un vehículo tipo SUV arrastrando la motocicleta, que presumiblemente sería de la víctima. El auto avanzaba en forma rauda por la carretera hacia el cantón Salitre

12:45 Aproximadamente

1. Siniestro de tránsito en la vía a Salitre, frente al C.C. El Dorado.

2. El conductor involucrado huyó del lugar, arrastrando la motocicleta.

3. Ingresó hacia el recinto La Barranca, sector de Samborondón.#Guayaquil #Salitre #Samborondón #Tránsito pic.twitter.com/cK0lfKnU7B — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) February 26, 2026

El auto fue hallado en un recinto de Samborondón

Según la cuenta de X @Cups_fire, que recibe reportes de personal bomberil y de atención a emergencias, el vehículo ingresó al recinto La Barranca, en el cantón Samborondón. En el video se observa al auto estacionado y la moto con fuego y humo.

Al sitio llegó personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para atender la novedad en ese punto de la provincia de Guayas.

En la vía a Salitre, en las últimas semanas, se han registrado accidentes de tránsito, que incluso han causado muertes. En este sector de Daule, los conductores y residentes de urbanizaciones piden mayor controles a la CTE.

Entre las exigencias a la autoridad de tránsito, los ciudadanos piden inspecciones frecuentes a los vehículos pesados -tráileres y camiones- que circulan a diario, así como el paso de carros sin placas y motociclistas que irrespetan las señales.

