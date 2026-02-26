Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Accidente en la vía a Salitre
El accidente se registró en la vía a Salitre.Archivo Expreso

Conductor atropella a motociclista y huye en la vía a Salitre

Esta zona de La Aurora, provincia de Daule, ha sido escenario de varios accidentes en las últimas semanas

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la vía a Salitre, en la parroquia La Aurora, en Daule. Al mediodía de este jueves 26 de febrero, el conductor de un vehículo arrolló a un motociclista que circuló por esa zona y luego huyó.

En videos difundidos en redes sociales se observa al motociclista tendido sobre el asfalto, herido, luego de ser impactado por un vehículo que se dio a la fuga. El hecho ocurrió en el intercambiador vial de la avenida León Febres Cordero, en la conexión con la vía a Salitre.

(Te puede interesar: Nuevo accidente en Puente Lucía: un bus se estrelló contra una vivienda)

El tránsito se volvió lento en ese punto de La Aurora, mientras varios conductores se detenían para auxiliar a la víctima y aguardaban la llegada de paramédicos para que recibiera atención médica.

En el clip también se observa un vehículo tipo SUV arrastrando la motocicleta, que presumiblemente sería de la víctima. El auto avanzaba en forma rauda por la carretera hacia el cantón Salitre

Secuestro en el puente de Sauces que va de Guayaquil a Samborondón

Qué puentes ya no puede usar el transporte pesado y cuánto es la multa

Leer más

El auto fue hallado en un recinto de Samborondón

Según la cuenta de X @Cups_fire, que recibe reportes de personal bomberil y de atención a emergencias, el vehículo ingresó al recinto La Barranca, en el cantón Samborondón. En el video se observa al auto estacionado y la moto con fuego y humo.

Al sitio llegó personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para atender la novedad en ese punto de la provincia de Guayas.

RELACIONADAS

En la vía a Salitre, en las últimas semanas, se han registrado accidentes de tránsito, que incluso han causado muertes. En este sector de Daule, los conductores y residentes de urbanizaciones piden mayor controles a la CTE.

Entre las exigencias a la autoridad de tránsito, los ciudadanos piden inspecciones frecuentes a los vehículos pesados -tráileres y camiones- que circulan a diario, así como el paso de carros sin placas y motociclistas que irrespetan las señales.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Héroes del hielo: el lado humano tras la gloria olímpica

  2. Entre premios, música y polémica: así fue la cuarta gala de Viña del Mar 2026

  3. El alza del arancel al 50 % para Colombia desata críticas del sector productivo

  4. Conductor atropella a motociclista y huye en la vía a Salitre

  5. Barcelona SC vs Botafogo: lo que debe corregir el Ídolo para clasificar

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué documentos son necesarios para presentar la solicitud de devolución del IVA?

  2. ¿Cuándo empiezan las clases en Guayaquil y la Costa 2026? Fechas oficiales

  3. Edad de Aquiles Álvarez: ¿Por qué se cuestiona el trámite del alcalde de Guayaquil?

  4. Décimo cuarto sueldo 2026: cuánto dinero recibirás y hasta cuándo cobrarlo

  5. Beneficios para adultos mayores en Ecuador: transporte, servicios y salud

Te recomendamos