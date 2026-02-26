Leonidas Iza alerta: "Ley de minería amenaza agua, territorios y derechos en Ecuador"

Leonidas Iza advierte que la ley de minería amenaza territorios, agua y derechos de las comunidades.

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Pueblos Kichwas de la Ecuarunari, se pronunció en su cuenta de X, sobre el proyecto de ley de minería y energía que la Asamblea Nacional planea aprobar este 26 de febrero de 2026. Según Iza, la normativa se presentaría como “económico urgente” sin un debate democrático previo.

El líder indígena afirmó que la ley pone en riesgo territorios, el agua, los derechos y la vida de las comunidades. “Pretenden aprobar una ley que pone en grave riesgo nuestros territorios, el agua, los derechos, la vida y el futuro del país”, declaró.

Iza destacó que la propuesta elimina la licencia ambiental y las fases de explotación minera bajo el argumento de eficiencia. Esto, a su juicio, debilita los controles ambientales y reduce las garantías para proteger ecosistemas y comunidades.

Riesgos ambientales y derechos colectivos

El presidente de la Ecuarunari aseguró que la ley consolida la militarización de los territorios, utilizando fuerzas armadas para resguardar intereses mineros privados con recursos públicos. “Esto incrementa la conflictividad y vulnera el derecho a la resistencia”, afirmó.

⭕ Pronunciamiento | @LeonidasIzaEc, presidente de la Ecuarunari se habla Frente a la Ley de Fortalecimiento Minero. La cual se votará jueves 26 de febrero de 2026, en la @AsambleaEcuador#ECUARUNARI #AsambleaNacional #territorioslibresdeminería pic.twitter.com/Jo53ZL9s9Z — ECUARUNARI (@ecuarunari_ofic) February 26, 2026

Además, señaló que la normativa representa una regresión de derechos que afecta la Constitución, la naturaleza, el derecho a un ambiente sano y los mecanismos de consulta previa y ambiental. “Desde la Ecuarunari advertimos que esta ley no beneficia al país, sino a intereses extractivos y capitales transnacionales”, explicó.

Iza concluyó que el proyecto atenta contra la vida y el agua, que “no son negociables, no están en venta”, y exigió que la Asamblea respete la voluntad popular y archive la ley de inmediato.

Conflictos y rechazo social

El líder indígena enfatizó que las diversas consultas populares previas muestran la oposición ciudadana a la norma. Señaló que la aprobación de la ley sin debate público podría generar nuevos conflictos sociales y ambientales en el país.

Iza advirtió que la medida prioriza intereses privados sobre la protección de la naturaleza y la seguridad de las comunidades locales. “Exigimos que la Asamblea Nacional respete la Constitución y la voluntad popular”, reiteró.

