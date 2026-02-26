EE. UU. asfixia al régimen de Ortega: Sancionan a 5 figuras clave de la represión

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos propinó este jueves 26 de febrero, un nuevo golpe financiero a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En una ofensiva directa contra el aparato represivo nicaragüense, Washington anunció sanciones contra cinco altos funcionarios clave, señalados de ejecutar el espionaje interno, la persecución de periodistas y la asfixia sistemática de opositores en el país centroamericano.

Departamento de Estado de los EE. UU.: “Estados Unidos sanciona hoy a cinco funcionarios del Gobierno nicaragüense que han instigado a la inestabilidad regional y reprimido violentamente al pueblo nicaragüense durante casi dos décadas. La Administración Trump se compromete a… https://t.co/1OpP3gW2uk — USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) February 26, 2026

Los rostros de la represión y el control financiero

La lista negra la encabeza la ministra del Trabajo, Johana Vanessa Flores, acusada de instrumentalizar su cartera para la confiscación de empresas extranjeras y la explotación laboral bajo el amparo del régimen. Junto a ella, el castigo alcanza a Denis Membreño y Aldo Martín Sáenz, jefes de la Unidad de Inteligencia Financiera. Según el Tesoro estadounidense, estos oficiales militares pervirtieron los mecanismos contra el lavado de dinero para convertirlos en armas de persecución económica contra cualquier voz crítica.

Espionaje militar y censura bajo la lupa

La vigilancia estatal también recibió un impacto directo. El mayor general Leonel José Gutiérrez, jefe de inteligencia militar, fue identificado como el arquitecto detrás del monitoreo opaco a manifestantes y defensores de derechos humanos. A este esquema de control se suma Celia Margarita Reyes, número dos de TELCOR, organismo que ha transformado las telecomunicaciones en una herramienta de censura y espionaje masivo, siguiendo la ruta de su directora ya sancionada en 2022.

Asfixia económica y veto internacional

Las sanciones no solo implican el bloqueo de activos y la muerte financiera de los señalados, sino que forman parte de una iniciativa mayor para desmantelar los motores del régimen. La estrategia contempla intensificar los castigos, prohibir inversiones estadounidenses en sectores estratégicos y coordinar vetos masivos con la Unión Europea.

Bajo esta nueva línea de presión, se propone restringir exportaciones vitales como el oro y los textiles, buscando debilitar los últimos pilares económicos que sostienen a Ortega. Asimismo, Washington instruirá a los organismos multilaterales para suspender cualquier asistencia financiera, mientras se implementan programas para documentar rigurosamente las violaciones cometidas desde la crisis de abril de 2018. "Utilizaremos todas las herramientas para enfrentar a quienes amenazan la seguridad", sentenció el Departamento de Estado, reafirmando el aislamiento de la dictadura.

