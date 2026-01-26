España expulsa al embajador de Nicaragua en respuesta a la medida de Managua

En una escalada de tensión diplomática, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ordenó este domingo 25 de enero, la expulsión inmediata del embajador de Nicaragua en Madrid, Mauricio Carlo Gelli. La medida se fundamenta en la "estricta reciprocidad" tras la injustificada salida forzada del embajador español en Managua y de su segunda jefatura, según confirmaron fuentes exteriores.

Desde la Cancillería española se informó que el personal expulsado dispone habitualmente de 48 horas para abandonar el territorio nacional. A pesar de la drástica decisión, subrayó que "seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua", en un intento por separar el vínculo histórico entre ambas naciones de la relación con el actual Gobierno nicaragüense.

Salida inmediata de la delegación española

La crisis se precipitó tras la expulsión en las últimas horas de Sergi Farré Salvá, embajador de España en Managua, y de su número dos, Miguel Mahiques Núñez. Cabe destacar que Farré Salvá apenas llevaba dos meses desempeñando sus funciones en el país centroamericano. Según informó el Ministerio de Exteriores, ambos diplomáticos ya se encuentran en tránsito de regreso a España tras el cese abrupto de sus actividades en suelo nicaragüense.

Un historial de fricciones y denuncias de represión

Este nuevo choque diplomático no es un evento aislado, sino el punto álgido de años de relaciones bilaterales fracturadas. Desde 2021, el régimen de Daniel Ortega ha acusado reiteradamente a España de "intromisión" en sus asuntos internos, lo que en su momento motivó la llamada a consultas de la entonces embajadora española.

La postura de España ha sido firme frente a la deriva autoritaria en Nicaragua. Tras la expulsión y despojo de nacionalidad de cientos de opositores, periodistas y académicos nicaragüenses en 2023, el Gobierno español ofreció la nacionalidad a los afectados, incluyendo a quienes permanecían encarcelados. Además, el Congreso español aprobó recientemente una moción para condenar la violación "sistemática" de derechos humanos en el país y promover un aumento de las sanciones de la Unión Europea contra el círculo de Ortega.

