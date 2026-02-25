Irán expresa optimismo antes de negociaciones con EEUU sobre el programa nuclear

Teherán busca salir de la situación de "ni guerra ni paz" y alcanzar un acuerdo, mientras Washington mantiene presión militar

Iraníes conversan frente a un cartel antiestadounidense en Teherán, Irán, el 25 de febrero de 2026.

El presidente de Irán expresó este miércoles 25 de febrero de 2026, su optimismo antes del nuevo ciclo de negociaciones con Estados Unidos en Ginebra, después de que Donald Trump acusara a Teherán de desarrollar misiles capaces de alcanzar Estados Unidos y de continuar con sus ambiciones nucleares.

El presidente estadounidense ha multiplicado las amenazas de atacar Irán en caso de no llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán y mantiene la presión con un dispositivo militar masivo en Medio Oriente, que incluye portaviones.

Durante su discurso sobre el estado de la Unión, Trump afirmó el martes que Irán está trabajando para "construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos" y que sigue adelante con "sus siniestras ambiciones nucleares".

Pero el mandatario también dijo que dará prioridad a la vía diplomática, antes del nuevo ciclo de negociaciones en Ginebra, el jueves, bajo la mediación de Omán.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, se mostró optimista respecto a esas conversaciones, que del lado iraní estarán encabezadas por el canciller Abás Araqchi, que ya viajó a Ginebra.

"Observamos una perspectiva favorable para las negociaciones", dijo Pezeshkian en un discurso. "Continuamos el proceso bajo la guía del líder supremo, para salir de esta situación de "ni guerra ni paz", sostuvo.

Más temprano, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, desmintió las afirmaciones de Trump y tachó sus declaraciones de "mentiras".

El mayor rango de los misiles iraníes es de 2.000 kilómetros, según las autoridades iraníes, pero el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos estima que en realidad alcanzan un máximo de unos 3.000 kilómetros, menos de un tercio de la distancia hasta el territorio continental estadounidense.

"Oportunidad histórica"

Teherán niega tener ambiciones nucleares militares, pero insiste en su derecho al uso civil de la energía nuclear, en virtud del Tratado de No Proliferación (TNP), del que es signatario.

Trump declaró el miércoles en su discurso ante el Congreso que prefiere resolver el problema mediante la diplomacia, pero reiteró que no permitirá nunca que Irán se dote de armas nucleares.

"Quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado estas palabras clave: "Nunca tendremos un arma nuclear", añadió.

El canciller iraní declaró antes de iniciar el viaje que su país está "decidido a alcanzar un acuerdo justo y equitativo, lo antes posible".

"Tenemos una oportunidad histórica de lograr un acuerdo sin precedentes que aborde las preocupaciones de ambas partes y los intereses mutuos", escribió Araqchi en la red social X el martes.

"El acuerdo está al alcance de la mano, pero solo si se da prioridad a la diplomacia", aseguró.

"La gente está sufriendo ahora"

Irán y Estados Unidos, que reanudaron el diálogo el 6 de febrero en Mascate, celebraron cinco rondas de negociaciones nucleares el año pasado, que se vieron interrumpidas por la guerra de 12 días desencadenada en junio por un ataque israelí, durante la cual Washington bombardeó instalaciones nucleares iraníes.

El presidente estadounidense también ha acusado a las autoridades iraníes de matar a 32.000 personas en la represión de la ola de protestas sin precedentes que alcanzó su punto álgido los días 8 y 9 de enero.

Las autoridades iraníes reconocen más de 3.000 fallecidos en esas manifestaciones, pero atribuyen la violencia a "actos terroristas" orquestados por Estados Unidos e Israel.

La organización radicada en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA) estimó que más de 7.000 personas murieron en la represión de esas protestas. Sin embargo, advirtió que el número real probablemente sea mucho más alto.

Un residente de Teherán afirmó este miércoles a AFP que la población está dividida sobre si habrá un nuevo conflicto.

Para algunos, la guerra es inevitable, pero un vendedor que se identificó como Mehdi pronosticó que las negociaciones tendrán éxito: "Los estadounidenses se están tirando un farol".

Tayebeh, un ama de casa, destacó que Trump dice "que la guerra sería muy mala para Irán".

"Habría hambruna y la gente sufriría mucho", comentó la mujer. "La gente está sufriendo ahora, pero al menos con la guerra nuestro destino quedaría claro", agregó.

