Vehículos militares de Tailandia
Vehículos militares de Tailandia trasportados hacia la frontera con Camboya, el pasado 12 de diciembre de 2025.AFP

Camboya desmiente fuego cruzado y acusa a Tailandia de provocación

Ejército tailandés acusa a Camboya de violar tregua con granada; El ministro de Información habla de "distorsión de hechos"

El ejército tailandés denunció este martes, 24 de febrero de 2026, fuego cruzado con fuerzas camboyanas a lo largo de su frontera y acusó a su vecino de violar la tregua acordada en diciembre, pero Camboya lo desmintió.

Según un comunicado militar, tropas camboyanas "dispararon una granada de 40 mm" cerca de una patrulla tailandesa en la provincia fronteriza de Sisaket, sin causar heridos.

"Las fuerzas tailandesas respondieron disparando un lanzagranadas M79 en la dirección de donde provenía el tiro (...) a modo de advertencia y en legítima defensa", añadió el ejército.

Winthai Suvaree, portavoz del ejército tailandés, denunció en un comunicado que "las acciones de Camboya violan el acuerdo de cese del fuego", que puso fin el 27 de diciembre a tres semanas de mortíferos enfrentamientos en la frontera.

Camboya rechazó de inmediato las acusaciones.

El ministro de Información, Neth Pheaktra, declaró a AFP que "estas afirmaciones son totalmente falsas" y "distorsionan gravemente los hechos con la intención deliberada de engañar a la opinión pública y provocar tensión a lo largo de la frontera".

Pheaktra reiteró el "compromiso inquebrantable" de Camboya con la tregua de diciembre y con un anterior acuerdo de alto el fuego de corta duración firmado en octubre en presencia del presidente estadounidense Donald Trump.

Disputa fronteriza de décadas

Los dos reinos del sudeste asiático mantienen desde hace décadas un desacuerdo sobre el trazado de su frontera de 800 kilómetros, fijada durante la época colonial francesa.

Este conflicto fronterizo degeneró en varias ocasiones el año pasado en enfrentamientos que dejaron decenas de muertos en ambos lados - soldados y civiles - y provocaron el desplazamiento de más de un millón de personas en julio y diciembre.

Desde la tregua, Camboya sostiene que Tailandia se ha apoderado de varias zonas en provincias fronterizas y exige la retirada de las tropas tailandesas de los territorios reclamados por ambos países.

A principios de enero, Tailandia también acusó a Camboya de violar la tregua, afirmando que disparos de mortero transfronterizos habían herido a un soldado.

Phnom Penh aseguró que se trató de "una explosión en un montón de basura" que hirió a dos de sus propios soldados.

