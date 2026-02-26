Asamblea aprueba Ley urgente minera y energética pese a protestas indígenas

Con 77 votos, el Pleno dio paso a la reforma urgente pese a alertas sobre impacto ambiental

La Asamblea Nacional aprobó con 77 votos, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.

La votación se realizó durante la sesión instalada en la Universidad Ecotec, en Samborondón, en la que los legisladores avalaron los artículos del 1 al 28, junto con las disposiciones generales y una transitoria, dejando pendiente la resolución del polémico artículo 29.

El proyecto, según el Ejecutivo, busca modernizar y optimizar la gestión minera y energética, fortalecer la rectoría estatal, atraer inversión formal, combatir la minería ilegal, actualizar el régimen de patentes y ajustar procesos administrativos para actividades extractivas y de generación eléctrica.

En minería, la propuesta reforma la Ley vigente para precisar competencias institucionales, regular etapas de exploración y explotación, e incorporar disposiciones para fomento de inversión y clústeres mineros, además de áreas consideradas de interés estratégico. En energía, plantea cambios a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para modernizar la planificación, la generación distribuida y el autoabastecimiento

La Asamblea deberá resolver en las próximas horas la votación del artículo 29. Cortesía

Rechazo indígena y ambiental por el riesgo de un control más débil

Organizaciones indígenas como la Conaie, colectivos ecologistas y defensores del agua mantuvieron su rechazo al proyecto, denunciando un retroceso en las garantías de control ambiental y consulta previa. Según estos grupos, la sustitución de la licencia ambiental por autorizaciones para actividades mineras podría reducir la fiscalización y “priorizar inversiones extractivas sin participación comunitaria real”.

Desde el oficialismo, bancadas como ADN defendieron que la ley no elimina la licencia ambiental, sino que reorganiza procesos para garantizar seguridad jurídica y evitar inconstitucionalidades. Aseguran que la reforma permitirá agilizar trámites, atraer capital formal y fortalecer la recaudación estatal por regalías y actividad energética

La Asamblea deberá resolver en las próximas horas la votación del artículo 29, que sigue generando divisiones internas por su impacto en la distribución de regalías eléctricas.