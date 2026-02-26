Noboa presentará ley para ofrecer beneficios a empresas que construyan casas

El presidente dijo que enviará el proyecto a la Asamblea la próxima semana. Ofrece incentivos para construcción de viviendas

Daniel Noboa anunció que enviará un proyecto de ley a la Asamblea para ofrecer incentivo a las empresas que construyan casas en Ecuador.

El presidente Daniel Noboa dijo este 26 de febrero de 2026 que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, para ofrecer beneficios tributarios a las empresas que construyan casas. Esto con el fin de entregarlas gratis a las personas de bajos recursos.

"La próxima semana presentaremos un proyecto de ley para que las empresas puedan deducir hasta el 30% del Impuesto a la Renta, construyendo vivienda de interés social que va a ser entregada gratis para los más pobres del país", manifestó el presidente durante la inauguración del proyecto MegaFiltros, ejecutado por la Empresa Pública del Agua EPA EP, en Fumisa, en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos.

Según el primer mandatario, la propuesta de ley busca impulsar la construcción de viviendas de interés social (VIS) y de interés público (VIP) en este año.

Noboa considera que las empresas podrían optar por ese beneficio debido a que el Estado les brinda seguridad en el país.

"Si nosotros como Estado les damos la estabilidad que necesitan las empresas para que puedan hacer dinero, ellos deben ser solidarios con la gente y la gente debe recibir sus necesidades básicas, especialmente vivienda. Es una promesa, van a ver cómo salen los proyectos de viviendas habitacionales", añadió.

Según el Gobierno, los incentivos tributarios permitirán reducir el déficit habitacional en la población mediante el trabajo conjunto entre los sectores público-privado, informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

Recursos de empresas públicas para programa de vivienda

La elaboración de la normativa se suma a otra medida que anunció el jueves, durante la entrega de un proyecto habitacional en El Guabo, provincia de El Oro, en donde manifestó que las empresas públicas podrán destinar sus recursos de responsabilidad social para impulsar el programa Casa 100 y aumentar la construcción viviendas.

El proyecto de la norma anunciado se da a conocer casi un mes después de que Noboa envió al Legislativo dos proyectos de leyes con carácter de económico urgente: la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), y la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.

La primera propuesta ya fue aprobada por la Asamblea, mientras que la otra fue sometida a segundo debate este jueves en Samborondón, provincia del Guayas.

