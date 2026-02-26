¿Qué se sabe de Fernando Cornejo, desaparecido públicamente desde el 12 de febrero?

Se cumplen 14 días de su última aparición pública. Cornejo ostenta 4 cargos en el Municipio de Guayaquil

La ausencia pública de Fernando Cornejo ha abierto interrogantes en el entorno político y administrativo de Guayaquil. El funcionario, identificado como uno de los hombres de mayor confianza dentro de la actual gestión municipal y que ostenta cuatro cargos, no registra apariciones públicas desde el pasado 12 de febrero, en un momento de alta tensión institucional tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez por el caso Goleada.

Su última intervención ante medios se produjo precisamente luego de la detención del burgomaestre. En esa ocasión, junto con un grupo de simpatizantes, salió a las calles a protestar por la detención del alcalde de Guayaquil.

Desde entonces, no ha vuelto a pronunciarse públicamente ni ha participado en actividades institucionales visibles.

¿Qué se sabe de Fernando Cornejo?

El 11 de febrero fue una de sus últimas apariciones públicas ante los medios de comunicación en una rueda de prensa con Tatiana Coronel y David Norero EXPRESO

Sobre su paradero circulan diversas versiones, pero ninguna ha sido confirmada oficialmente. Entre ellas se menciona la posible renuncia a uno de sus cargos y también se especula sobre un eventual distanciamiento interno del Municipio. No obstante, hasta el momento no existe una comunicación formal que aclare su situación, pese a las reiteradas consultas de EXPRESO al equipo de Comunicación.

Precisamente este 25 de febrero, un equipo de este Diario le consultó a una fuente en el Palacio Municipal. “Está desaparecido, no sabemos nada de él. Nosotros tenemos la misma pregunta”, señaló.

El pasado 13 de febrero comenzó a circular en redes sociales una carta con la presunta renuncia de Cornejo al cargo de Director Ejecutivo del Municipio. El documento muestra un sello de recibido; sin embargo, esa dimisión no ha sido oficializada por el Cabildo ni consta en los canales formales de comunicación municipal.

En paralelo, el propio Cornejo ha guardado silencio incluso en sus redes sociales. Su última publicación fue el 13 de febrero e hizo referencia a una actividad de Circular EP, empresa pública en la que también figura como directivo.

Fernando Cornejo, el hombre de los cuatro cargos en el Municipio

Cornejo se consolidó como uno de los cuadros más visibles y estratégicos de la actual administración. Fue el rostro recurrente de Segura EP en ruedas de prensa y operativos, además de ocupar simultáneamente cuatro posiciones clave dentro del engranaje municipal:

Director general de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales.

Presidente del directorio de Segura EP.

Presidente de Circular EP.

Director General de Gestión Ejecutiva.

Hasta ahora, no se ha formalizado si estos cargos han sido objeto de renuncia o si se mantienen vigentes. La ausencia de información clara sobre un funcionario con responsabilidades públicas alimenta los cuestionamientos en torno a la tensa situación que atraviesa el Municipio de Guayaquil, actualmente liderado de forma temporal por Tatiana Coronel.

