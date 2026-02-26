¿Quién es el juez García, del caso Goleada, con protección del Gobierno?

Ha estado al frente de procesos judiciales de alto impacto como el caso Goleada o el caso contra el excuñado de Daniel Noboa

Los dos hermanso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez fueron ingresados a la cácer de Turi, en Cuenca, por el caso Goleada.

Jairo García Mosquera es juez de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. En los últimos años ha estado al frente de varios procesos penales de alto perfil político y económico.

Actualmente se encuentra en el centro de la atención pública por su papel como juez de instrucción en el denominado caso Goleada, así como por su vinculación previa con el llamado caso Fachada, investigación sobre una presunta red de corrupción judicial en la que él y otros dos jueces fueron allanados por la Fiscalía en enero de 2025.

Los procesos disciplinarios

El 24 de febrero de 2026, el Consejo de la Judicatura destituyó a los jueces Christian Quito y Gabriela Lara por actuaciones relacionadas con el caso Fachada, mientras que confirmó la inocencia de García dentro de ese proceso disciplinario.

Sin embargo, en agosto de 2025, la Corte Provincial de Justicia de Orellana determinó (Causa: 22252-2025-00063) que García incurrió en manifiesta negligencia en el proceso contra alias Topo, señalado como lugarteniente de José Adolfo Macías Villamar. Según esa resolución, el juez actuó en la causa sin fijar competencia durante dos meses y demoró, los mismos dos meses, la tramitación de un recurso de apelación contra la prisión preventiva.

Otros casos de connotación que pasaron por su despacho

Además, García ha sido el juez del proceso contra la abogada Bibian Hernández, procesada por presunto lavado de activos en el caso Amistad, cuya audiencia preparatoria de juicio acumula aproximadamente un año y medio de retrasos.

También intervino en el caso Seguros–Petroecuador, donde es procesado el hermano de la exesposa del presidente Daniel Noboa. En ese expediente, la audiencia de vinculación del 20 de mayo de 2024 avanzó parcialmente hasta que el juez García manifestó sentirse mal de salud. La diligencia no concluyó ni hubo resolución. Posteriormente, García se excusó del proceso y la audiencia tuvo que reinstalarse nueve meses después ante otro magistrado.

Su rol en el caso Goleada

García es el juez encargado del proceso penal conocido como caso Goleada, que investiga una presunta red de delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria.

En esta causa fue procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henriques, junto con sus hermanos y otras ocho personas.

Durante la audiencia de vinculación, el juez dictó medidas como prisión preventiva para varios de los procesados, entre ellos el alcalde, quien ha mantenido una confrontación pública con el Gobierno Nacional.

Protección y respaldo institucional

El 25 de febrero de 2026, el Ministerio del Interior anunció la activación de protocolos de protección para García debido a presuntas amenazas relacionadas con el caso Goleada. El presidente Daniel Noboa expresó públicamente su respaldo para que el magistrado actúe con independencia.

El Consejo de la Judicatura autorizó teletrabajo al 100 % y reforzó su esquema de seguridad, argumentando que el juez estaba siendo objeto de supuestas intimidaciones vinculadas con el proceso por parte de Aquiles Álvarez. Desde esta institución se filtró a varios periodistas el audio cortado de la supuesta amenaza, audio que también fue difundido por cuentas trolls en redes sociales. Sin ebargo, su abogado Ramiro García ha señalado comom falsas las supuestas amenazas.

