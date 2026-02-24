2 de marzo: Aquiles Álvarez enfrenta el día clave en su intento por salir de cárcel

Un tribunal resolverá la apelación a la prisión preventiva de Aquiles Álvarez en el denominado caso Goleada

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante una intervención pública en un acto oficial.

Un tribunal de la Sala Especializada de la Unidad Anticorrupción fijó para el lunes 2 de marzo de 2026 la audiencia en la que se decidirá si Aquiles Álvarez, actualmente en prisión preventiva por el denominado caso Goleada, podrá recuperar su libertad mientras continúa la investigación en su contra.

Álvarez, quien es alcalde de Guayaquil, fue detenido el 10 de febrero pasado y desde entonces permanece recluido en la cárcel de Latacunga mientras la Fiscalía investiga su presunta participación en una red de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Aquiles Álvarez: Concejo aprueba licencia sin sueldo hasta marzo de 2026 Leer más

La apelación será conocida por un tribunal especializado en casos de corrupción y crimen organizado, integrado por los jueces Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez Avilés, quienes evaluarán si corresponde revocar la orden de prisión preventiva impuesta en primera instancia por el juez Jairo García, quien este 24 de febrero de 2026 fue hallado inocente en un sumario administrativo del caso Fachada.

La decisión de ese día marcaría un punto de inflexión en el proceso: si los magistrados aceptan el pedido de la defensa y permiten que Álvarez recupere su libertad bajo medidas alternativas, el alcalde podría presentarse en libertad para enfrentar el juicio que tiene previsto comenzar el 7 de marzo en el marco de su primer proceso penal llamado caso Triple A, relacionado con presunta distribución ilegal de combustibles.

El Concejo Municipal de Guayaquil se convocó para aanalizar la extensión de la licencia sin sueldo del alcalde y resolvió que él tiene libre hasta el 26 de marzo. Mientras se resuelve su situación jurídica y continúa apartado de sus funciones, la conducción de la urbe está en manos de la vicealcaldesa, Tatiana Coronel Flores.

La defensa de Álvarez, liderada por Ramiro García Falconí, ha sostenido que la prisión preventiva aplicada podría constituir una forma adelantada de castigo antes de una sentencia, mientras que la Fiscalía insiste en que se trata de una investigación sólida y separada del proceso por Triple A.

¿Qué es el caso Goleada?

El caso Goleada es el nombre con el que la Fiscalía General del Estado identifica una investigación por presunta delincuencia organizada relacionada con el supuesta comercialización irregular de diésel subsidiado destinado al sector naviero nacional.

Según la hipótesis fiscal, desde 2020 habría operado una estructura que compraba diésel con subsidio estatal, que tiene un precio menor porque está destinado a embarcaciones nacionales, y luego lo habría redirigido o facturado para abastecer a naves internacionales, que deben pagar el combustible a precio real.

Se intentó salvar a la jueza Gabriela Lara antes de su fallo a favor del narco serbio Leer más

La defensa de Álvarez señala que los hechos de este nuevo caso son los mismos que el caso Triple A, además descarta la teoría del desvío o comercio ilegal de diesel naviero.

¿Quiénes están procesados?

Entre los procesados está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto con sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez Henríques y otros empresarios vinculados al sector naviero y de distribución de combustibles.

La Fiscalía ha mencionado como parte del esquema a empresas como Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A. y la firma panameña Flota Naviera Petrolera Flonape Overseas S.A.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!