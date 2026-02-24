¿Quién publica desde la cuenta de Aquiles Álvarez mientras está en prisión?

EXPRESO solicitó información al Municipio, pero no recibe respuesta sobre los mensajes de Álvarez, hoy en prisión preventiva

Desde su cuenta de X, Aquiles Álvarez difundió un video de 14 minutos el 23 de febrero, y luego un mensaje enfocado en seguridad el 15 de marzo.

La reciente reactivación de las redes sociales de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil actualmente en prisión preventiva por su vinculación al denominado caso Goleada, ha generado dudas y polémica sobre quién realmente gestiona las publicaciones y con qué fines. Desde su detención, Álvarez difundió un video de 14 minutos en X, en el que abordó su gestión, criticó al gobierno central y defendió las acciones de su administración.

En el mensaje, publicado el 23 de febrero, Álvarez habló de “persecución política” y destacó que su gestión municipal priorizó la acción sobre el conflicto. “Mientras otros usan el Estado para perseguir, nosotros usamos el municipio para servir. La ciudad está viva. Este 2026 el camino continúa. Guayaquil puede más y merece más. Esta es nuestra casa grande, La casa de todos”, escribió junto al video.

EXPRESO consultó al Municipio de Guayaquil sobre los motivos de la publicación, si las notas o videos fueron programados para salir automáticamente y quién tiene acceso a las cuentas del alcalde mientras se encuentra detenido. Sin embargo, desde el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta oficial.

Críticas al gobierno central y defensa de la gestión

En su video, Álvarez criticó al gobierno central por, según su versión, priorizar la confrontación política sobre la coordinación con los gobiernos locales. “El gobierno central ha preferido mirar más a la política que a la gestión”, señaló. Además, aseguró que estas tensiones políticas afectaron tanto a la ciudad como a su persona, pero enfatizó que su administración continuó trabajando “sin agachar la cabeza”.

El alcalde defendió la diferencia entre su gestión y lo que llamó “ataques políticos”, insistiendo en que la Alcaldía priorizó resultados sobre confrontaciones públicas. Entre los logros mencionó la renovación parcial de la flota municipal, la reactivación de mercados como Los Vergeles, San Gregorio y Chongón, y la ejecución de obras emblemáticas como la Cuarta Troncal de la Metrovía, que moviliza a más de 120.000 personas.

El ministro John Reimberg aseguró que no existe “secuestro” de Segura EP y que las acciones responden a “correcciones operativas” para mejorar la seguridad. Cortesía

Nueva publicación sobre seguridad

Ese mismo 23 de febrero, pero en horas de la tarde, Álvarez volvió a aparecer para pronunciarse sobre la seguridad de la ciudad.

El alcalde hizo referencia a un video difundido el pasado 15 de marzo desde la cuenta de X @aquilismo, en el que se detallaban las acciones de colaboración emprendidas por el Municipio de Guayaquil en apoyo al Gobierno Nacional en materia de seguridad. "Lo mismo pudieron haber hecho desde el inicio, sin cálculos políticos de por medio. Fueron ellos quienes centralizaron la seguridad y quienes afectaron los tiempos de respuesta", difundió desde su cuenta personal.

Lo mismo pudieron haber hecho desde el inicio, sin cálculos políticos de por medio.



Fueron ellos quienes centralizaron la seguridad y quienes afectaron los tiempos de respuesta.



Hoy, finalmente, atienden un pedido que esta Alcaldía ha sostenido desde siempre: trabajar de… https://t.co/UXcn9GKOYF — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) February 23, 2026

La declaración generó la misma interrogante del mensaje anterior, considerando que, de acuerdo con el dictamen del juez competente, Álvarez cumple prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en el denominado caso Goleada.

"¿Es el alcalde quien está tuiteando? Que miedo. No me sorprendería que esté usando el celular. Total, en las cárceles del país se hace todo libremente.", señaló el usuario Gastón Moreno, guayaquileño.

Licencias y manejo de la Alcaldía

Este 24 de febrero, está previsto que Concejo Cantonal de Guayaquil analice una nueva solicitud de licencia sin sueldo presentada por Álvarez, que busca extender el permiso desde el 25 de febrero hasta el 26 de marzo de 2026, por “motivos estrictamente personales”. Esto implica que la vicealcaldesa Tatiana Coronel continuará temporalmente la administración municipal, siguiendo lo dispuesto en el COOTAD.

Cabe recordar que Álvarez ya había solicitado una primera licencia antes de su detención, entre el 10 y el 24 de febrero, también por asuntos particulares.

Celda y monitoreo del alcalde

De acuerdo con informes del SNAI, Álvarez cumple prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi, inicialmente en una celda equipada con cámaras de videovigilancia y bajo monitoreo permanente. Posteriormente, fue trasladado temporalmente a otra celda sin dispositivos de grabación, exclusivamente para el retiro del grillete electrónico, según el “Informe de Novedades del Dispositivo de Vigilancia Electrónico No. SNAI-DPNPLDVER-2026-001”, fechado el 11 de febrero de 2026.

