¿Cuáles son los antecedentes de conflicto entre Aquiles Álvarez y el Gobierno?

La pugna entre Álvarez y el Gobierno se expuso nuevamente por declaraciones del ministro Reimberg sobre Topic

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el Gobierno de Daniel Noboa mantienen un conflicto que se ha prolongado más de dos años.

Dos videos que emitió el excandidato presidencial Jan Topic volvieron a exponer el conflicto entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el Gobierno de Daniel Noboa. El exaspirante negó compartir una vivienda con el burgomaestre, como lo afirmó el ministro del Interior, John Reimberg, durante una entrevista.

Topic desafió la tarde del lunes a que Reimberg presente pruebas sobre el supuesto vínculo entre el expresidenciable y Álvarez o, manifestó, revelaría este 24 de febrero de 2026 las presuntas irregularidades del Plan Fénix, como ha denominado el régimen al proyecto para combatir la inseguridad en Ecuador.

Reimberg habló de Álvarez durante una entrevista con el periodista Carlos Vera, para defender la intervención de la empresa municipal de Guayaquil, Segura EP. Según el funcionario de Noboa, la decisión se tomó porque el alcalde habría firmado acuerdo un acuerdo privado con Topic para la seguridad de la urbe porteña.

La incursión en Segura EP se ejecutó el pasado 15 de febrero, 5 días después de la detención del alcalde Álvarez, investigado por el caso Goleada.

Así comenzó la pugna entre Álvarez y Noboa

Esta serie de acciones han generado cuestionamientos desde funcionarios de la misma Alcaldía de Guayaquil así como de los políticos opositores a Noboa: figuras del correísmo y hasta el Partido Social Cristiano (PSC). Su presidente, Alfredo Serrano, durante una entrevista con EXPRESO tachó de "abusos" las acciones de las autoridades durante los allanamientos en esa causa.

Los recientes señalamientos por parte del régimen se suman al listado de enfrentamientos que se han dado por más de dos años entre Álvarez y el Gobierno. Estos impasses comenzaron desde octubre de 2023, antes de que Noboa se posesione como presidente de la República.

En ese entonces, el presidente electo dijo que "lo que se ejecute o realice en esta etapa de transición de manera inconsulta será revisado, investigado y examinado", por ello en noviembre derogó el decreto en el que le retiró a la Alcaldía de Guayaquil la competencia para la construcción del Quinto Puente, una obra que se ha ofrecido durante años y que descongestionaría el tránsito del transporte pesado en la ciudad

En ese tiempo, Álvarez criticaba a Noboa porque él no acudió a la sesión solemne por el 9 de Octubre, para conmemorar la Independencia de Guayaquil y también por la ineficacia de las medidas gubernamentales para reducir la violencia e inseguridad en la urbe.

Caso Triple A

Meses después de ese tipo de roces, la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables (ARCH) denunció a Álvarez, sus hermanos y personas que manejaban sus empresas por la supuesta comercialización irregular de combustibles, una investigación que la Fiscalía la denominó caso Triple A y por la cual el alcalde y otros procesados enfrentan un juicio.

Como parte del proceso, se realizaron allanamientos y las autoridades clausuraron las gasolineras de Copedesa, propiedad de Álvarez.

Luego, en septiembre de 2024, el Gobierno dijo que Segura EP habría bloqueado el acceso del ECU 911 a 16.000 cámaras de seguridad para realizar el monitoreo. Dicha suspensión provocó que un fiscal, policías y militares intervengan en el lugar para inspeccionar el funcionamiento de los dispositivos.

Llegó octubre de 2024 y Guayaquil volvió a tener dos sesiones solemnes. En el 2025 los roces escalaron. En enero del año pasado, durante la campaña presidencial, la Alcaldía removió afiches de la campaña de Noboa bajo el argumento de que se colocaron en espacios prohibidos y en febrero, también dispuso que se retiren 53 camionetas que se entregó a la Policía Nacional para la seguridad.

El 7 de marzo, en cambio, el Municipio porteño clausuró una cartonera del Grupo Noboa y después la Agencia de Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) suspendió una pizzería y restaurantes que pertenecían a la familia a Álvarez.

Los cambios en el parque Samanes y el puente en Los Ceibos

En ese mismo mes, Noboa emitió un decreto para revocar la decisión de entregar la administración del parque Samanes al Cabildo de Guayaquil. Los meses pasaron y en julio, el Gobierno volvió a tomar decisiones en torno a obras o el manejo de espacios de Guayaquil.

Una de ellas fue la de la viceministra de Ambiente, María Daniela Limongi, quien el 10 de julio de 2025 solicitó a la Prefectura del Guayas emitir la suspensión de la construcción del paso elevado en Los Ceibos, ubicado entre la avenida del Bombero y Leopoldo Carrera Calvo, por presunto impacto ambiental.

El 19 de julio, Álvarez, 15 personas y 6 empresas fueron llamadas a juicio por el caso Triple A. El alcalde y su defensa han catalogado al proceso penal como persecución política.

Posteriormente, el 15 de octubre, el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Juan Andrés González, denunció en la Fiscalía para que se investigue si un auto Porche Cayenne que pertenece a Industrial Molinera, empresa vinculada a la familia Noboa, estaría relacionado con la explosión de la Bahía de Guayaquil, ocurrida el 3 de junio de ese año.

El 7 de noviembre, el Ministerio de Ambiente alertó sobre los niveles de contaminación del río Daule, principal fuente de provisión de agua potable para Guayaquil y anunció procesos en contra de distintas instituciones. El presidente Noboa también se pronunció y responsabilizó a la Alcaldía. "Es negligencia de las autoridades municipales", manifestó.

Expectativa por el juicio del caso Triple A y denuncia contra Godoy

En diciembre había expectativa por el inicio de la audiencia de juicio del caso Triple A, pero la diligencia fue declarada fallida por la ausencia de algunos defensores de los procesados.

El 27 de enero pasado, el alcalde publicó un video en donde puso en duda el plan de política criminal del Gobierno y criticó al partido oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), por no activar inmediatamente un proceso de juicio político contra Mario Godoy, el ahora expresidente del Consejo de la Judicatura, quien fue señalado por presiones al juez Carlos Serrano para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

El caso Goleada

Aquel video aún está publicado en las redes sociales del burgomaestre. Luego, el 10 de febrero, Álvarez, sus dos hermanos y otras ocho personas fueron detenidos en la investigación del caso Goleada, en el cual la Fiscalía indaga la supuesta delincuencia organizada para el lavado de activos y defraudación tributaria.

El Ministerio Público les formuló cargos y pidió que el juez dicte prisión preventiva. El magistrado acogió la solicitud y habría sugerido que los sospechosos sean llevados a la Cárcel 4 de Quito. Sin embargo, según dijo el abogado del alcalde, Ramiro García, el Gobierno, a través del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (Snai) había decidido trasladarlo a la cárcel de Cotopaxi.

La detención de Álvarez generó polémica porque en ese centro carcelario están encerradas las personas de alta peligrosidad.

A la par de esta investigación contra Álvarez, aún está pendiente que la justicia defina una nueva fecha para la audiencia de juicio por el caso Triple A.

