Juez del caso Goleada recibe resguardo policial por presuntas amenazas

Interior informó que aplicó los protocolos de protección a operadores del sistema judicial ante presuntas amenazas relacionadas con el proceso caso Goleada.

El Ministerio del Interior informó que aplicó los protocolos de protección a operadores del sistema judicial ante presuntas amenazas relacionadas con el proceso caso Goleada, en el que figura como implicado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Según el comunicado difundido este 26 de febrero, la decisión se adoptó tras una solicitud formal y luego de un análisis y evaluación de riesgos. En ese marco, se ordenó la actualización del Análisis de Riesgo Personal del juez Jairo García, de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito.

La cartera de Estado indicó que los protocolos de protección se activaron de forma inmediata con el fin de garantizar la seguridad del magistrado, quien actúa como juez ponente en el caso Goleada. El Ministerio precisó que estas acciones se ejecutan dentro de sus competencias institucionales.

Los dos hermanso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez fueron ingresados a la cácer de Turi, en Cuenca, por el caso Goleada. CLAUDIA PAZAN

¿Qué ocurrió con el magistrado?

El Consejo de la Judicatura informó que aprobó que el juez Jairo García, a cargo del caso Goleada, realice sus funciones mediante teletrabajo al 100 %. El organismo señaló que el magistrado habría recibido amenazas durante la audiencia de vinculación, según un comunicado difundido en su cuenta oficial en X.

El caso Goleada investiga el supuesto funcionamiento de una red de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria que involucra al Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez a sus hermanos y 11 personas más.

Este es el segundo caso en el que un juez recibe amenazas tras modificar sus decisiones judiciales. El primero fue el del magistrado Carlos Serrano, quien habría sido intimidado por Jezdimir Srdan, sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos.

