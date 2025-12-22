Expreso
miss universo Finlandia
Miss Universe Finlandia 2025 fue destituida de su corona.Instagram/@sarahdzafce

Miss Finlandia destituida tras gesto racista que generó escándalo

Sarah Dzafce perdió su corona luego de publicar una foto con un gesto considerado racista hacia la comunidad asiática

La organización Miss Finlandia anunció la destitución de Sarah Dzafce, quien había representado al país en el certamen de Miss Universo 2025 en Tailandia. La decisión se tomó tras la difusión de una fotografía en redes sociales donde la modelo aparece estirando sus ojos con los dedos, acompañada del texto “comiendo con un chino”. El gesto fue interpretado como una burla racista hacia la comunidad asiática y generó una ola de indignación tanto en Finlandia como en países de Asia.

En un comunicado oficial, la organización explicó que la medida fue “una decisión difícil pero necesaria”, subrayando que la responsabilidad de quienes ostentan títulos nacionales implica mantener una conducta respetuosa y libre de discriminación.

miss universo Finlandia
La Miss Universo Finlandia fue destituida tras hacer un gesto racista acompañado de un texto que decía "comiendo como un chino".Redes Sociales

Disculpas públicas y defensa de la modelo

Tras la viralización de la imagen, Sarah Dzafce ofreció disculpas en sus redes sociales, asegurando que su intención no había sido ofender y que el gesto se debía a un “dolor de cabeza” que la llevó a estirar sus ojos. Sin embargo, la explicación fue considerada insuficiente por la opinión pública y por la propia organización Miss Finlandia, que decidió retirarle el título.

La modelo afirmó que comprendía la gravedad del error y aceptaba la sanción, aunque insistió en que se trató de un acto “malinterpretado”. Pese a ello, la presión social y mediática fue determinante para que la organización actuara con rapidez.

Reacciones del gobierno finlandés

El episodio generó reacciones inmediatas dentro del propio gobierno finlandés. El primer ministro Petteri Orpo calificó el gesto de la ex Miss Finlandia como “irreflexivo y tonto” y señaló que la controversia había ocasionado un daño significativo a la imagen internacional del país.

“Estas publicaciones no reflejan los valores de igualdad e inclusión de Finlandia. Nuestro mensaje, tanto dentro del país como hacia nuestros amigos en el extranjero, es que el gobierno se toma el racismo muy en serio y está comprometido a combatirlo”, expresó Orpo en un comunicado difundido por las embajadas finlandesas en Asia.

Raúl Rocha y Guillermo del Toro

Miss Universo en crisis: procesos judiciales y órdenes de arresto a sus dueños

Leer más

La situación se agravó cuando dos parlamentarios, Juho Eerola y Kaisa Garedew, compartieron en redes sociales fotografías imitando el gesto de Sarah Dzafce como muestra de apoyo. Las imágenes recibieron críticas generalizadas y fueron retiradas tras el rechazo público. Posteriormente, Eerola ofreció disculpas y declaró a Reuters que consideraba el castigo contra la ex Miss Finlandia “desproporcionado”.

Impacto a Finnair

El impacto del caso alcanzó incluso al sector empresarial. La aerolínea Finnair informó a la emisora pública Yle que la polémica había generado daños reputacionales y afectado sus operaciones, debido a llamados de boicot contra Finlandia por parte de turistas asiáticos.

En un comunicado publicado en la red social X y dirigido a su clientela japonesa, la compañía se distanció del incidente: “Las afirmaciones de estos miembros del parlamento finlandés no representan los valores de Finnair. Somos una empresa con empleados de diversas procedencias y garantizamos un trato respetuoso a todos los pasajeros”.

