Samantha Quenedit: “El Miss Grand me permitió mostrar quién soy”

La cantante y reina de belleza habla sobre su presente profesional, su identidad artística y su paso por Tailandia

Luego de ser designada Miss Grand Ecuador 2025, la quiteña Samantha Quenedit Sánchez (25 años) atraviesa una etapa de reconocimiento, que está marcada por la transición definitiva entre una reina de belleza y una performer. Es así que todos los nuevos proyectos que está tomando en la actualidad la consolidan en su identidad artística.

En estos días, su vida transcurre entre su ciudad natal y Guayaquil, con una agenda muy activa que combina compromisos institucionales, trabajo con marcas y planes personales. La comunicadora y coreógrafo ahora se prepara para asumir el desafío completo de su etapa como cantante.

En esta conversación con EXPRESIONES, la reina de belleza se sincera y se muestra de manera integral. Reflexiona a profundidad sobre su presente, su relación con el certamen, su carrera como creadora de contenido y el rol del arte en su proyección profesional.

Samantha Quenedit: Un buen papel en Miss Grand International Leer más

Samantha, le doy la bienvenida nuevamente a EXPRESIONES. ¿Cómo se ha movido su vida entre Quito y Guayaquil en estos meses?

Estoy muy bien. Actualmente me muevo entre Quito y Guayaquil, no tengo una base fija. Por suerte, los eventos se concentran en estas dos ciudades, que son donde paso más tiempo. He recibido mucho apoyo de los medios, de marcas, y estoy emprendiendo nuevos proyectos, así que estoy feliz por ese lado.

Participó en el Miss Universo Ecuador 2025 y fue designada Miss Grand Ecuador. ¿Cómo se da esa transición y cómo se mantiene vinculada con la organización?

La designación se dio durante la gala preliminar del Miss Universo Ecuador, en Cuenca. Desde ese momento inició oficialmente mi camino hacia el Miss Grand International. Mantengo una agenda coordinada con la organización y asisto a los eventos que me solicitan. Al mismo tiempo, continúo desarrollando mis proyectos personales como Samantha Quenedit Sánchez. La verdad es que yo quería esta banda.

¿Cómo define actualmente su faceta profesional fuera del reinado?

Me desarrollo como creadora de contenido y artista. Trabajo con varias marcas a nivel nacional e internacional, y es un área que ha crecido mucho para mí. Sin dejar de lado el reinado, también estoy planificando abrir una escuela de reinas.

¿Qué tipo de marcas le convocan actualmente?

Principalmente marcas de lifestyle. No me encasillo solo en moda, deporte o gastronomía, es una mezcla que refleja quién soy y lo que hago: bailar, dar clases, viajar y crear contenido.

¿Le incomoda que le llamen influencer?

No. Me considero artista, porque el trabajo en redes también requiere arte, disciplina y creatividad. Mientras se me vincule con lo que realmente hago, no tengo problema con la etiqueta.

Toma lo mejor del pasado para su futuro

¿Este era el certamen internacional que quería?

Sí. Desde el inicio tenía claro que quería ir al Miss Grand International. Es un certamen en el que puedo mostrar quién soy y expresarme con libertad.

¿Grabó un videoclip oficial para la canción?

Sí. Lo grabé en La Habana, Cuba. El estreno se dio durante la etapa preliminar del certamen.

¿Este será tu último reinado de belleza?

Sí. El desgaste físico y emocional es fuerte. Cumplí mi sueño al ser Miss Grand Ecuador 2025 y representar al país. Ahora quiero concentrarme en otros proyectos.

¿Qué fue lo mejor de esta experiencia?

Descubrir de lo que soy capaz, superar miedos personales y representar a Ecuador en un escenario internacional.

¿Qué fue lo más duro?

Algunas decisiones internas del certamen que no dependían de mí. Aun así, me quedo con el aprendizaje.

¿Qué proyectos vienen para 2026?

La expansión de mi academia, llevarla a Guayaquil y consolidar la escuela de reinas, enfocada en pasarela, expresión corporal y formación integral.

¿Cómo cierra este año?

Con gratitud. Fue un año de muchos retos, aprendizajes y crecimiento personal.

Ecuador brilla en la noche de talentos del Miss Grand International Leer más

El éxito de Perreo y Guaracha

Hablemos de tu música. Perreo y guaracha marcó un punto importante en tu carrera. ¿Cómo nace esta canción?

La canción no estaba pensada para salir en ese momento. Yo tenía otro lanzamiento previsto, pero al ingresar al certamen decidí pausar mi carrera musical. Mi objetivo era claro: quería llevar una propuesta musical propia al escenario internacional. Apostamos por algo distinto, sin perder mi esencia.

¿Cuál era el objetivo al interpretarla en un certamen internacional como el Miss Grand?

Generar impacto y conversación. Que la gente se pregunte qué está pasando. Eso permitió retomar mi carrera musical con más fuerza.

¿Quién escribió Perreo y guaracha?

La escribí junto a mi hermano. Mi familia es de artistas: mi mamá es pintora, mi papá bailarín y mi hermano músico. Estamos creando música juntos.

¿Cómo fue la reacción del público en Tailandia?

Muy positiva. No entendían la letra, pero conectaron con el ritmo. Apostar por lo latino hizo la diferencia frente a otras presentaciones en inglés.

¿Y la reacción en Ecuador?

Hubo opiniones divididas, lo cual es normal. La canción conectó con muchas personas y eso impulsó su viralidad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

Fotos y maquillaje: Fabián Sesen (Ig: @fabiansesenstudio).

Producción y estilismo de moda: Alejandra Cereceda.

Peinado: Ricardo Carrión (Ig: @ricardocarrionmu).

Vestuario: Veralover C.C. Arcos Plaza (Ig: @veraloverec).

Joyas: Alexandra Galería The art of High Jewelry (Ig: @alexandragaleria).

Zapatos: Gina Coss (Ig: @ginacossoficial).

Locación: Corazón Partío Saloon Experimental

C.C. Arcos Plaza (Ig: @corazonpartio.ec).