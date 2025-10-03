Ecuador brilla en la noche de talentos del Miss Grand International

La quiteña Samantha Quenedit compite en Tailandia por la corona de Miss Grand International 2025

Samantha Quenedit, Miss Ecuador 2025, durante su presentación en el Grand Talent Audition en Bangkok, Tailandia.

Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador 2025, ya se encuentra en Bangkok representando al país en el certamen Miss Grand International, uno de los concursos de belleza más prestigiosos del circuito global. La quiteña de 25 años inició su participación oficial con la presentación en el Grand Talent Audition, una de las pruebas más esperadas del certamen, donde las candidatas muestran sus habilidades artísticas y escénicas.

Desde su llegada a Tailandia el 26 de septiembre, Quenedit ha cumplido con una intensa agenda que incluye sesiones fotográficas, entrevistas, desfiles y actividades culturales junto a más de 70 candidatas de todo el mundo.

¿Quién es Samantha Quenedit?

Samantha Quenedit, Miss Ecuador 2025, representa al país en el certamen Miss Grand International en Tailandia. Instagram: @samanthaquenedit:oficial

Licenciada en Comunicación Social, productora de eventos y con una maestría en Danza, Samantha Quenedit combina formación académica con una sólida trayectoria artística. Habla español e inglés, y desde pequeña ha estado vinculada al mundo del arte a través de la televisión, la música y el baile.

En el mundo de los certámenes de belleza, ha ganado títulos como Teen Universe Ecuador, Teen Universe Internacional y Miss Teen Hispanic. En 2022 fue segunda finalista en Miss Ecuador, y en julio de 2025 fue coronada Miss Grand Ecuador durante la gala preliminar del Miss Universo Ecuador en Cuenca.

Su perfil destaca por el equilibrio entre carisma, preparación escénica y compromiso social, cualidades que ahora pone a prueba en el escenario internacional.

Grand Talent Audition: talento más allá de la pasarela

El Grand Talent Audition es una de las competencias clave del Miss Grand International. A diferencia de otros certámenes, este segmento permite que las candidatas demuestren habilidades artísticas como canto, danza, actuación o performance escénico, en línea con el enfoque del concurso: promover la paz a través del arte y la comunicación.

Samantha presentó una coreografía inspirada en la danza contemporánea, mostrando técnica, expresión corporal y conexión emocional con el público. Su presentación fue bien recibida por los asistentes y se destacó por su originalidad y fuerza interpretativa.

Tailandia reúne a candidatas de más de 70 países. Su lema “Stop the War and Violence” busca promover la paz mundial, el diálogo intercultural y el empoderamiento femenino.

La edición 2025 se desarrolla del 1 al 18 de octubre en Bangkok. Las fechas clave incluyen la competencia de traje de baño, la entrevista a puerta cerrada, el concurso de traje típico, la preliminar y la gran final, donde se coronará a la sucesora de la filipina Christine Juliane Opiaza.

Samantha Quenedit representa a Ecuador con talento, preparación y orgullo en el Miss Grand International 2025. Su participación en el Grand Talent Audition es clave en su camino hacia la corona, y su presencia en Tailandia reafirma el potencial de las representantes ecuatorianas en escenarios internacionales.

