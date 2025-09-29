Samantha Quenedit ya es una ganadora, afirma su padre Alejandro

La quiteña se encuentra en Tailandia para competir en Miss Grand International

Samantha Quenedit, actual Miss Grand Ecuador, ya pisa suelo tailandés para participar en la competencia internacional. Nuestra representante voló el viernes pasado. Con emoción declaró: “Hoy me visto con los colores de mi bandera y con el corazón de todo un país que sueña conmigo. Cada paso que doy aquí (en Tailandia) es mi Ecuador querido. Porque sin su apoyo, su fe y su fuerza, nada de esto sería posible. Ahora comienza la verdadera competencia por esa corona”.

A su llegada a esa lejana tierra, Samantha lució una falda negra, corset dorado, guantes y un llamativo collar de rosas negras. Como buena embajadora, en su mano llevaba la bandera tricolor.

"Muchas quisieran estar en su lugar"

Su padre, el reconocido bailarín Alejandro Quenedit, aseguró que su hija ya es toda una ganadora: “Seguramente muchas quisieran estar en su lugar. Está preparada, la experiencia que adquirió en Ecuador y la que viva en Tailandia son una ganancia que nadie le quitará”.

Ella se coronó Miss Grand Ecuador durante la gala preliminar de Miss Universo Ecuador y ahora se prepara para la gran final en Bangkok, el 18 de octubre.

La quiteña no es ninguna novata en los concursos de belleza. Ha estado en Teen Universo Ecuador 2015, Teen Universo Internacional, Miss Teen Hispanic y Miss Ecuador 2022, donde fue segunda finalista. Pero su talento no se limita a la pasarela: también es bailarina, cantante y amante del arte, herencia de su familia artística.

Si gana se quedará más días

Antes de viajar estuvo ensayando la prueba de talento que presentará allá. Aunque habla inglés, lo perfeccionó, recibió clases de oratoria y maquillaje.

Desde pequeña, el público ecuatoriano la vio en televisión en el programa Pequeños brillantes, , donde participaba como artista invitada recurrente.

Sobre su futuro, su familia no descarta que permanezca más tiempo en Asia: “No sabemos cuándo regresará. Si gana o le sale un contrato, seguramente se quedará unos días más”.

