Stephen Potter: “Me gustaría ver qué empresas vendrán, pagando una tasa minera”

Stephen Potter está a un mes de concluir su ciclo como embajador de Canadá en Ecuador. Se va del país agradecido y con nostalgia, desde ya, del ceviche de camarón que tanto le gusta y de los pintorescos paisajes que le regaló la sierra ecuatoriana. Pero también con algo más: con la expectativa de que la vigencia del próximo tratado pueda fortalecer el comercio y las inversiones.

- Tras su periodo, ¿en qué estado quedan las relaciones comerciales entre Ecuador y Canadá?

- Yo creo que en estos tres años hemos podido lograr grandes cosas. Una de esas es el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Ecuador, un sueño que se tenía de décadas, para fortalecer nuestras relaciones comerciales, que superan hoy los $ 1.300 millones... Somos países complementarios y ese intercambio se tiene que seguir repotenciando. Ecuador importa, por ejemplo, mucho trigo y granos de Canadá, y puede exportar frutas, rosas, crudo. Esa es una relación que deberá seguir fortaleciéndose... Los intereses son mutuos.

Tenemos la disposición de colaborar con el Gobierno... pero la implementación de la tasa minera debió dialogarse.

- ¿Qué falta para que entre a regir este tratado?

Estimamos que será el próximo año. El texto está ya en proceso de revisión jurídica y traducción en ambos países. De ahí entrará a revisión técnica. Se requiere también la firma y revisión por parte de la Corte Constitucional, la Asamblea... Pero yo creo que puedo manifestar que ambos gobiernos, en medio del actual contexto económico global, tienen un interés muy profundo de diversificar nuestras alianzas comerciales.

- ¿Y qué objetivos de inversión hay? En sectores como el minero, por ejemplo, donde Canadá acumula muchos conocimientos y fortalezas.

- El acuerdo tiene un capítulo sobre inversión en general, que puede incluir minería, que incluye lo que están buscando los inversionistas y eso es protección para sus inversiones. Ha habido instancias en Ecuador en que las inversiones no han sido protegidas. Si Ecuador quiere atraer inversión extranjera, que la necesita, hay que trabajar en eso.

- El anuncio de la tasa minera no parece estar en esa sintonía. ¿Cómo ustedes han tomado esta nueva medida?

- Tenemos la disposición de colaborar con el Gobierno para controlar la situación de inseguridad y de la minería ilegal. Ahora existe esta disposición para pagar más, pero creemos que es algo que debió consultarse. Lamentablemente, pensamos que la tasa hay que mejorarla porque, tal como está diseñada, podría frenar las inversiones que el país requiere.

- ¿Dónde prevén un mayor impacto?

- Sobre todo en el campo de exploración, un sector que ha estado medio parado. Si se toma en cuenta la apertura del catastro minero, hay como siete años en los que no se ven nuevos proyectos. Esto en un momento en que Ecuador debería aprovechar. El precio del oro ha alcanzado niveles jamás antes vistos. El precio de cobre ha repuntado mucho más. Ecuador debe ser la envidia de otros países, estando bien posicionado con depósitos de minerales que podrían mejorar su economía y el empleo formal en zonas muchas veces marginadas.

-Pero la ministra Inés Manzano ha dicho que aun con esta tasa minera, hay empresas que están dispuestas a venir a invertir a Ecuador. Esto pese a que se ha advertido que una medida como esta puede encarecer costos operativos hasta en un 400 %.

- A mí me gustaría conocer cuáles son esas empresas que quieren invertir pese a esta tasa. Hay que ver qué empresas vendrán, pero las nuestras están muy preocupadas. Las que están en fase de explotación pueden pagar porque tienen ingresos; pero si hay proyectos que están en exploración no, porque no tienen ingresos, porque no tienen ventas.

- ¿Aunque esta tasa sea menor si se trata de proyectos en estado de exploración?

- Aun así, eso no sería un incentivo. Eso es lo que tomarán en cuenta los inversionistas cuando tomen sus decisiones de venir a invertir o no. Si el costo de exploración es mucho más alto en Ecuador, pues se podrían ir a países como Argentina.

- Además de tomar en cuenta el campo de la exploración, ¿cómo más se podría mejorar esta tasa que, según el Gobierno, tiene como objetivo financiar las actividades de supervisión y control en varios temas, como la minería ilegal?

- El Gobierno de Ecuador debe alimentarse del conocimiento internacional, y en Canadá tenemos mucha experiencia en esta materia. Yo sé que hay una preocupación sobre ciertas empresas con demasiadas concesiones, o con extensiones exageradas, que no están invirtiendo lo suficiente en la exploración y esa es una legítima preocupación; pero para eso se deben tomar otras medidas. En Canadá tenemos modelos donde hay una multa, una penalidad por mantener concesiones sin explorar o sin invertir en explorar. Si el objetivo es penalizar la toma de concesiones sin inversión, esto puede merecer otra salida. Con la apertura del catastro, quizás es una oportunidad para que se puedan incorporar estas medidas. Incentivar la inversión y penalizar la no inversión.

- Ahora incomoda la tasa minera, pero en tres años de trabajo en el país, ¿qué otras observaciones tiene respecto a políticas para atraer inversión? ¿Qué más el país debería corregir?

- Uf, buena pregunta. Yo creo que lo que ha sido difícil para los inversionistas canadienses en estos últimos tres años ha sido el ritmo con que se dan los permisos de licencias para diferentes proyectos. Esto tomando en cuenta que la inversión canadiense actual está principalmente en el sector minero y un poco en el sector petrolero. Y esto, entendemos, se ha dado por la inestabilidad política, la de estar siempre en procesos electorales. Eso, en parte, es lo que ha afectado también los ritmos de aprobación; pero esto le da al inversionista incertidumbre, aunque también una desventaja a Ecuador frente a otros países como Argentina, que ahora mismo está luchando muy fuerte para atraer inversión. Ecuador debe competir con eso... para eso le hace falta completar el marco legal para inversiones. Hay ciertas leyes que están en la Asamblea, consulta ambiental, ley de minería, pero hay que concretarlas. Si no, siempre los inversionistas van a estar con temor por los riesgos de acciones legales. No se puede ir introduciendo cada semana una nueva tasa o un nuevo impuesto.

La apertura del catastro quizás es una oportunidad para incentivar la inversión y penalizar la no inversión.

- Fuera de esta tasa, ¿qué potenciales de inversión ve en el país?

- La situación política y económica de Ecuador ha sido superdifícil en los últimos cinco años, con un riesgo país que llegó a estar hasta en 2.200 puntos, algo difícil para atraer inversión y apoyar la exploración minera. Ahora ese indicador ha mejorado mucho y, en ese contexto, hay empresas que están comprometidas a atraer inversión, pero ahora con esa tasa será difícil. Pero con cuatro años de estabilidad, con constantes mejoras en sus reglas y en su institucionalidad, este país puede seguir creciendo mucho.

Contexto. Suma el rechazo sobre la tasa minera

Crece el rechazo por la imposición de una tasa minera. La medida sumó esta semana cuatro acciones de inconstitucionalidad, incluyendo la presentada por la Cámara de Minería de Ecuador, que alega sobrecostos en el sector. La tasa rige desde el 1 de julio. Las empresas tienen hasta el 31 de este mes para hacer los pagos.

