Manzano: "Hay empresas mineras que quieren venir a Ecuador y pagar nueva tasa"

La ministra de Energía, Inés Manzano, defendió la implementación de la tasa minera ante las críticas del sector que considera que esta medida encarece sus costos operativos, y aseguró que existen empresas interesadas en invertir en el país aún con esta tarifa vigente.

Durante una entrevista con un medio de comunicación digital, la funcionaria explicó este 7 de julio de 2025, que "la tasa minera tiene la contraprestación de un servicio que es urgente, que es el control y fiscalización en la minería, no solo incluye la minería legal sino ilegal. Estamos hablando de recursos naturales no renovables del país, el recurso que autorizo y concesiono para ser explotado para que haya regalía y desarrollo comunitario", sostuvo.

Manzano fue enfática al cuestionar a las empresas que se oponen al pago de la tasa, particularmente dirigiendo sus críticas hacia "una empresa que no ha invertido, ni siquiera en exploración. Tiene tres diferentes derechos mineros en una área importante y no lo ha hecho. Y no quiere pagar" pese a los intentos de controlar la minería ilegal.

La funcionara se refería a la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining S.A. que presentó una acción de inconstitucionalidad, ante la Corte Constitucional, contra la tasa minera establecida por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), convirtiéndose así, en la primera compañía del sector en materializar las advertencias que habían hecho tras agotar el diálogo con las autoridades.

Para la ministra, aquellas empresas cuyos proyectos "superan su capacidad de inversión" deberían considerar entregar sus derechos mineros, ya que "hay otras empresas que quieren hacerlo". Consultada sobre el interés de otras empresas de venir a invertir a Ecuador, pese a este nuevo pago, la funcionaria asintió, dijo que hay compañías que están dispuestas a hacerlo.

Respecto a la estructura de la tasa, Manzano detalló que esta tasa se paga según la condición de los proyectos. "Nuestra obligación es salvaguardar los recursos naturales renovables y no renovables".

La funcionaria también reveló el contexto que motivó la implementación de estas medidas de control: "Yo (como exministra de Ambiente) recibí el año pasado 9 áreas protegidas con minería ilegal, fue ahí cuando desde el Ministerio hicimos una norma de daño ambiental, para empezar a regular a estas mineras y abrir el tema de control".

El cobro de este gravamen está vigente desde el pasado 1 de julio; esto, a pesar de las observaciones realizadas por la Cámara de Minería de Ecuador (CME). Este gremio prevé anunciar este 8 de julio de 20205 las medidas que el sector ha tomado frente a este tema.

