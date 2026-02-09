Aranceles y un acuerdo clave: ¿qué negocia Ecuador con Colombia y Emiratos?

Ecuador mantiene la presión a Colombia por controles fronterizos y, en paralelo, acelera su apertura a nuevos mercados

El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, analizó el escenario comercial que enfrenta Ecuador tras la reunión bilateral con Colombia y se refirió, además, a los avances del acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos, cuya firma —adelantó— se concretará en marzo de 2026.

Sobre el encuentro con autoridades colombianas, Jaramillo confirmó en una entrevista en Teleamazonas que la reunión sí se realizó el viernes pasado 6 de febrero de 2026 y ratificó la versión oficial emitida por la Cancillería ecuatoriana. Según explicó, durante el diálogo no se habló de demandas ante la Comunidad Andina ni de la imposición inmediata de aranceles por parte de Colombia, como posteriormente anunció ese país.

“El tono de la reunión fue otro. Se trataron los temas y se habló de una propuesta por parte de Colombia. Estamos a la espera de que esa propuesta sea favorable”, señaló el ministro, quien aclaró que Ecuador mantendrá la aplicación de la tasa mientras no exista una respuesta concreta en materia de seguridad fronteriza.

Jaramillo subrayó que esta decisión no responde a un conflicto comercial, sino a un problema grave de seguridad nacional. Citó datos sobre el incremento de los cultivos de coca en Colombia —que habrían pasado de 48.000 a más de 260.000 hectáreas— y advirtió que las consecuencias de este crecimiento afectan directamente al Ecuador.

“No hay comercio sostenible sin seguridad ni control fronterizo”, enfatizó, al tiempo que hizo un llamado a la unidad del país en torno a esta medida. Reconoció que sectores productivos y de transporte han manifestado preocupación por el impacto económico, pero insistió en que la tasa es temporal y busca generar una reacción concreta del lado colombiano.

El ministro aseguró que su cartera ha mantenido reuniones con gremios del aceite de palma, madera, atún, camarón y otros sectores exportadores, a quienes se les ha explicado que el objetivo es resolver el problema en el menor tiempo posible. Incluso destacó que ya se han observado operativos del lado colombiano como una primera reacción tras la medida.

Frente a la posibilidad de una denuncia de Colombia ante la Comunidad Andina, Jaramillo reiteró que Ecuador actuó bajo el amparo de razones de seguridad y recordó que el control fronterizo implica altos costos: despliegue militar, tecnología, vigilancia con drones y equipamiento especializado.

El acuerdo con Emiratos Árabes Unidos se firmará en marzo

En paralelo, el ministro destacó avances clave en la agenda internacional del país. Confirmó que Ecuador ya cerró la negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral con Emiratos Árabes Unidos, cuya firma se realizará en marzo de 2026, junto con una visita de alto nivel de autoridades y empresarios de ese país.

Jaramillo señaló que Emiratos ve a Ecuador como un socio estratégico en seguridad alimentaria y un destino atractivo para invertir en sectores como cacao, arroz, camarón, atún, petróleo y gas, minería, infraestructura y puertos. Recordó que el tratado permitirá que el 75 % de los productos ecuatorianos ingresen de inmediato con arancel cero a ese mercado.

Banano, camarón, atún, flores y productos no tradicionales figuran entre los principales beneficiarios del acuerdo, que podría permitir que las exportaciones ecuatorianas hacia Emiratos Árabes Unidos alcancen los 1.000 millones de dólares hacia 2030.

Finalmente, el ministro aseguró que el Gobierno mantiene una hoja de ruta ambiciosa en comercio exterior, con 15 procesos de negociación y promoción de inversiones en marcha, y reiteró su optimismo en que el impase con Colombia se resolverá en el corto plazo.

“Si el país está unido, esto se va a resolver más rápido”, concluyó el ministro Jaramillo.

