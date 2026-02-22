Asambleísta Sergio Peña llama “niñita” a la abogada Lolo Miño

El asambleísta nacional Sergio Peña vuelve a estar en el centro de la polémica por publicaciones en redes sociales que han sido calificadas como ofensivas contra mujeres.

El 21 de febrero de 2026, Peña publicó un mensaje en su cuenta de X en respuesta a la abogada María Dolores Miño, conocida en esa red social como Lolo Miño. La jurista había escrito: “El país debe estar atento a que se juzgue con todo el rigor a este cavernícola”, en referencia a la noticia de que el 18 de marzo de 2026 está prevista la audiencia de juicio del legislador por el denominado caso Danubio, por el delito de asociación ilícita.

En su respuesta, el asambleísta utilizó expresiones como: “¿Ya te pusiste tinte rojo caoba en las axilas?” y “Ponte a estudiar, niñita, para que en el próximo concurso de la Corte Constitucional NO QUEDES ÚLTIMA, al menos”. El mensaje incluyó además burlas sobre su carrera profesional y alusiones despectivas relacionadas con el proceso judicial.

La publicación generó cientos de interacciones, entre “likes”, citas y respuestas, y reavivó críticas sobre el tono que el legislador emplea frente a mujeres que lo interpelan, con insultos o sin insultos, en redes sociales.

No es la primera vez que Peña utiliza ese tipo de lenguaje. El 20 de junio de 2025, en otra discusión en X con la usuaria @MaferPenaB, quien le escribió que “está peleando con todo el mundo (…) y aún así, va perdiendo”, el asambleísta respondió: “Tú debes ser de las que se cree foca aunque nació ballena, pero se percibe pájaro (…) niñita”. En ese mismo mensaje se autodefinió como “el asambleísta más mencionado” y afirmó que “vive de gratis en la mente de traumados”.

Organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres han advertido que el uso de términos como “niñita” en contextos de descalificación pública constituye una forma de violencia simbólica y refuerza estereotipos de género. En el ámbito político, además, este tipo de expresiones puede enmarcarse en la violencia política contra las mujeres, especialmente cuando se orienta a desacreditar su capacidad profesional o intelectual.

El comportamiento del asambleísta ocurre en un momento de alta exposición pública debido al proceso penal que enfrenta por el caso Danubio, cuya audiencia de juicio se ha dilatado desde hace dos años. De hecho, la convocatoria del 18 de marzo será el noveno intento por instalar la fase de juzgamiento.

¿De qué trata el caso Danubio que involucra a Sergio peña?

El caso Danubio es una investigación que desarrolló la Fiscalía en 2022. La presunta trama de corrupción comenzó el 18 de agosto de 2021 cuando Juan José Aucancela, líder de organizaciones indígenas, contactó a una asesora de la entonces cirectora de la Aduana, Carola Ríos para ofrecerle 3 millones de dólares. El objetivo era supuestamente asegurar la designación de Sergio Peña como subdirector general de operaciones del Senae. Según el expediente fiscal, la red no solo ambicionaba ese puesto, sino que pretendía controlar las direcciones de Huaquillas y Esmeraldas mediante el pago de $ 500.000 por cada dirección, utilizando una estructura que mezclaba el activismo político con la delincuencia organizada.

La investigación, sustentada en los partes policiales de agentes identificó a Sergio Peña Veloz como el "candidato técnico" y líder operativo. Entre septiembre y octubre de 2021, Peña coordinó con Marcos Leiva Veloz (alias "Corco") y Pedro García López (alias "Richard"), en ese entonces dirigente del movimiento CREO en Guayas, la logística para obtener el cargo. Las interceptaciones telefónicas (como la sesión 1071 del 3 de diciembre de 2021) revelaron que la red gestionaba una "garantía" de entre $ 50.000 y $ 60.000 para concretar el nombramiento, dinero que sería aportado por "inversionistas" externos con la promesa de recuperar el capital mediante el control de las cargas aduaneras una vez que Peña estuviera en funciones.

Sobre este caso, el asambleísta Peña ha dicho que es inocente y que le interesa cerrar el caso para buscar una indeminzación en una demanda contra el Estado. "Soy quien más ha insistido en terminar este proceso, así que pronto se les acaba la excusa de Danubio". Sin embargo, él también es abogado de Juan Aucancela, quien durante meses solicitó un intérprete en lenguas ancestrales para dilatar la audiencia. A la abogada Dolores Miño le dijo, en X, que el caso no tenía sustento. "Deberías leer el expediente: ya la primera testigo estrella, en el contrainterrogatorio, dijo que no me conocía y que menos le he ofrecido algo. Que le dijeron, que le contaron, que creyó".

Sergio Peña llegó a la Asamblea por la lista de la Revolución Ciudadana, pero desde la primera sesión se alineó con ADN y votó junto a la bancada oficialista, lo que provocó su expulsión de las filas correístas.

