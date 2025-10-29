Expreso
Asambleísta Ana Belén Tapia
La legisladora Ana Belén Tapia (ADN) acudió le 29 de octubre de 2025 al TCE para presentar sus denuncia.Foto: Matthew Herrera/ Expreso.

Legisladora de ADN denunció a concejal por violencia tras haberle dicho “basura”

Ana Tapia acudió al TCE para presentar el recurso en contra de Bladimir Farinango por violencia política de género

La asambleísta oficialista Ana Belén Tapia presentó una denuncia por violencia política de género contra el concejal del cantón El Chaco, Bladimir Farinango. La legisladora lo acusa de haber emitido comentarios ofensivos en su contra a través de redes sociales, entre ellos llamarla “basura”.

Farinango accedió a la concejalía del cantón, ubicado en la provincia de Napo, por el movimiento Revolución Ciudadana, tras las elecciones seccionales de 2023. Según Tapia, los comentarios publicados en la red social Facebook surgieron a raíz de una de sus intervenciones en el Pleno de la Asamblea.

“He sido objeto de un acto de violencia política de género y he presentado la denuncia con la finalidad de que la justicia lleve adelante el proceso y se pueda tener la sanción respectiva y contundente”, declaró Tapia, quien acudió al Tribunal Contencioso Electoral el 29 de octubre de 2025, acompañada por varios legisladores de su bancada.

¿Cuál fue el acto que cuestiona la legisladora de ADN?

Ana Belén Tapia, asambleísta por la provincia amazónica de Napo, explicó: “Farinango se ha expresado sobre mi persona, indicando en una publicación que soy una basura. Es una autoridad de elección popular que representa a un grupo importante del cantón El Chaco y esto es lamentable”, aseguró la legisladora de ADN.

El artículo 280 del Código de la Democracia tipifica la violencia política de género como una infracción electoral muy grave. Esta conducta puede ser sancionada con multas que van desde 21 hasta 70 salarios básicos unificados. Además, contempla la destitución y/o suspensión de los derechos de participación por un período de dos a cuatro años.

Tapia solicitó al TCE que sancione a Farinango considerando la proporcionalidad de la falta. Tras la presentación del recurso legal, el organismo de justicia electoral deberá decidir si lo admite a trámite.

Según la legisladora, la publicación de Farinango también aludía a que Tapia “gana miles de dólares y responde a un amo”. “Eso merma mi capacidad como mujer en la política en cuanto a la toma de decisiones y la autocrítica”, añadió la asambleísta gobiernista.

