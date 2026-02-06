Colombia demandará a Ecuador ante la Comunidad Andina de Naciones

El Gobierno colombiano anunció la medida luego de no alcanzar un acuerdo con Ecuador sobre el arancel del 30 %.

La Cancillería de Colombia anunció este 6 de febrero de 2026 que demandará a Ecuador ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN), luego de no alcanzar un acuerdo sobre la tasa de seguridad impuesta por el Gobierno del presidente Daniel Noboa a productos colombianos.

El Gobierno colombiano confirmó la medida luego de la reunión que una delegación suya mantuvo con altas autoridades del Ecuador para tratar temas de seguridad, justicia, comercio, energía y la crisis diplomática que atraviesan ambos países.

La reunión bilateral de Ecuador y Colombia del 6 de febrero en Quito concluyó sin acuerdos sobre la disputa arancelaria, pero ambos gobiernos acordaron continuar el diálogo para buscar soluciones.



¿Por qué Colombia demandará a Ecuador ante la CAN?

De acuerdo con el pronunciamiento de la Cancillería de Colombia, la demanda contra Ecuador será por desconocer lo pactado por ambos países y otros de la región en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969.

El Acuerdo de Cartagena es el tratado constitutivo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que fija los objetivos de la integración andina, define su sistema institucional y establece sus mecanismos y políticas, se puso en marcha el proceso andino de integración.

Colombia también impondrá aranceles a Ecuador

Además de la demanda ante la CAN, la Cancillería de Colombia anunció que se expedirá el decreto de aranceles de respuesta contra Ecuador por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos.

Sin embargo, de acuerdo con las autoridades colombianas, la delegación liderada por la canciller Rosa Villavicencio reiteró su disposición a mantener un diálogo permanente con el Ecuador y a seguir fortaleciendo la cooperación bilateral, en favor de la estabilidad, el desarrollo y el bienestar de los pueblos de ambos países.

Ministerio de Defensa de Colombia defendió su trabajo en la frontera



Por otro lado, según la Cancillería colombiana, el Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, expuso las acciones que se vienen ejecutando contra el narcotráfico en la frontera, "cuyos resultados han sido más contundentes que en años anteriores".

Asimismo, a diferencia de la postura del gobierno ecuatoriano, el ministro Sánchez explicó que se ha priorizado la zona de frontera con el Ecuador aumentando las capacidades de la fuerza pública para ser más efectivos contra la producción, tráfico y comercialización de cocaína.

