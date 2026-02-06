La reunión entre funcionarios de Ecuador y Colombia será "privada" y sin prensa

El gobierno de Gustavo Petro arribó este 6 de febrero de 2026 a Ecuador en medio de la tensión diplomática entre ambos países

La reunión entre altos funcionarios de Ecuador y Colombia será privada y sin acceso a la prensa, informó este 6 e febrero de 2026 la Cancillería ecuatoriana. El encuentro de desarrolla en medio de la tensión diplomática entre ambos países por la imposición de aranceles.

El encuentro entre las autoridades ecuatorianas y colombianas se conoció a través de la Cancillería de Colombia, que la mañana de este 6 de febrero de 2026 publicó un comunicado informando que una delegación del gobierno de Gustavo Petro mantendría agenda en Quito.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Cancillería colombiana, el encuentro se enmarca en la "política de buena vecindad y el espíritu de cooperación e integración". Además, que la delegación estará conformada por el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez; el viceministro de Comercio Exterior, Tito Rufino Yepes Delgado; entre otros altos funcionarios.

Una comitiva del Gobierno de Colombia salió la mañana de este viernes 6 de febrero desde Bogotá rumbo a Quito, Ecuador, con el objetivo de cumplir una agenda de reuniones con autoridades del Ejecutivo ecuatoriano.



La agenda bilateral entre Ecuador y Colombia

Previo a la reunión, el gobierno colombiano informó que su canciller Yolanda Villavicencio, quien lidera la delegación, mantuvo una reunión de coordinación junto a la comitiva colombiana, orientada a fortalecer la cooperación y avanzar en soluciones conjuntas sobre temas estratégicos de interés mutuo.

La agenda de la delegación colombiana en Ecuador contempla llegar a "Como resultado del encuentro, se espera llegar a entendimientos en materia de seguridad y defensa, así como acordar pasos concretos para el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, comercial y energético".

Asimismo, por disposición del presidente Gustavo Petro, la delegación colombiana "explicará el ofrecimiento de apoyo de la República de Colombia a la República del Ecuador para un control más efectivo de los fenómenos derivados de la delincuencia organizada transnacional".

