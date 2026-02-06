Guerra comercial entre Ecuador y Colombia: ¿Habrá solución tras reunión bilateral?

La reunión bilateral en Quito concluyó sin acuerdos sobre los aranceles del 30% entre Ecuador y Colombia. Se mantiene diálogo

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en una foto de archivo.

La reunión bilateral de alto nivel entre Ecuador y Colombia, realizada el 6 de febrero de 2026 en Quito, concluyó sin acuerdos concretos sobre la disputa arancelaria, aunque ambos gobiernos coincidieron en mantener el diálogo diplomático para buscar una solución en futuras negociaciones.

El encuentro, encabezado por la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio, se desarrolló de forma privada y tuvo como eje central el conflicto comercial que desde el 1 de febrero mantiene aranceles recíprocos del 30% entre ambos países.

Sin acuerdo inmediato sobre los aranceles

Durante la reunión, Colombia solicitó la suspensión de la medida arancelaria ecuatoriana, mientras que Ecuador señaló que la solicitud será evaluada en etapas posteriores, dentro del tratamiento integral de los temas comerciales pendientes.

La Cancillería ecuatoriana confirmó que no hubo avances concretos en el levantamiento de los aranceles, pero sí el compromiso de continuar las conversaciones en próximas reuniones diplomáticas. Por su parte, Colombia ratificó la aplicación de aranceles de respuesta y la intención de recurrir a instancias de la Comunidad Andina, al considerar que la medida ecuatoriana vulnera compromisos comerciales vigentes.

¿Qué dice Colombia sobre la demanda ante la Comunidad Andina de Naciones?

“En el ámbito comercial, Colombia solicitó la suspensión de la resolución arancelaria del 30% adoptada por el Servicio de Aduanas del Ecuador (SENAE) el 24 de enero de 2026, mientras los dos gobiernos adelantan las conversaciones con el fin de llegar a acuerdos de mutuo beneficio. No obstante, el Gobierno del Ecuador manifestó que evaluará esta solicitud en una etapa posterior, cuando se llegue a un acuerdo en relación con los demás temas tratados durante la reunión. Ante esta situación, el Gobierno de Colombia se ve obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos. Asimismo, hoy se presentará la demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento del Ecuador de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969”, señala Colombia en un comunicado en X.

Colombia y Ecuador sostienen reunión para revisar la agenda bilateral 🇨🇴🤝🇪🇨 pic.twitter.com/a1uwa9NBm0 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 6, 2026

Contexto del conflicto comercial

La tensión se originó el 21 de enero, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció una “tasa de seguridad” del 30% a productos colombianos, argumentando la necesidad de reforzar las acciones frente al narcotráfico. Colombia respondió con un arancel similar a más de 50 productos ecuatorianos y con medidas adicionales en el ámbito energético.

Desde entonces, ambos países mantienen sanciones comerciales y energéticas recíprocas, lo que ha elevado la tensión en una relación que históricamente ha sido uno de los principales vínculos comerciales de la región, con un intercambio cercano a 2.800 millones de dólares anuales.

Seguridad y cooperación, temas paralelos

Uno de los principales ejes de la reunión fue la seguridad en la zona de frontera, donde las delegaciones acordaron avanzar en la coordinación de acciones conjuntas y reforzar las estrategias para combatir el crimen organizado transnacional, especialmente el narcotráfico.

Colombia expuso las acciones que ejecuta contra el narcotráfico y reiteró la importancia de la cooperación con Ecuador, mientras que Ecuador confirmó el compromiso de fortalecer el control fronterizo y la coordinación operativa entre las instituciones de seguridad de ambos países.

Reunión de Cancilleres y autoridades Ecuador - Colombia pic.twitter.com/2LrztDHzaX — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) February 6, 2026

Cooperación energética, judicial y comercial

Ecuador informó que durante el encuentro también se analizó el estado de la cooperación energética y los mecanismos para profundizar el trabajo conjunto en este sector estratégico, así como medidas para agilizar la colaboración judicial bilateral.

En síntesis, la reunión permitió mantener abiertos los canales diplomáticos, pero la guerra comercial continúa vigente, con aranceles del 30% en ambos lados mientras los gobiernos avanzan en nuevas rondas de diálogo orientadas a alcanzar un acuerdo bilateral.

