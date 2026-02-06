Funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro arriban a Ecuador

Luego de varias semanas de tensiones diplomáticas y un conflicto arancelario, comenzarían a abrirse espacios para el diálogo

Una comitiva del Gobierno de Colombia salió la mañana de este viernes 6 de febrero desde Bogotá rumbo a Quito, Ecuador, con el objetivo de cumplir una agenda de reuniones con autoridades del Ejecutivo ecuatoriano.

Quiénes integran la misión oficial

De acuerdo con fuentes del Gobierno colombiano consultadas por EXPRESO, la delegación está encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y la canciller Rosa Villavicencio. También forman parte del grupo representantes de los ministerios de Justicia, Minas y Comercio, así como de la estatal Ecopetrol.

Agenda prevista en Ecuador

El cronograma contempla encuentros en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, además de una reunión con los cónsules de Colombia acreditados en territorio ecuatoriano. Asimismo, se analiza la posibilidad de un diálogo con el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, aunque hasta el momento este encuentro no ha sido confirmado oficialmente.

El trasfondo de la visita

La visita diplomática busca avanzar en la salida a las tensiones registradas en los últimos días, las cuales han escalado hasta convertirse en una crisis de índole política y económica entre ambos países.

Expectativas sobre el diálogo bilateral

Desde el Gobierno colombiano se espera que estas reuniones permitan normalizar las relaciones bilaterales y reactivar los mecanismos de cooperación entre Colombia y Ecuador, en beneficio de sus ciudadanos y de los sectores productivos de ambas naciones.

