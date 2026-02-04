Trump y Petro entierran el hacha de guerra tras un año de insultos

El diálogo de dos horas abordó el narcotráfico. Petro invitó a Trump a Cartagena, quien afirmó: "Nos llevamos muy bien"

Fotografía que muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), junto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, enterraron el martes, 3 de febrero de 2026, el hacha de guerra con una reunión de tono amable en la Casa Blanca, tras un año marcado por desencuentros e insultos cruzados.

Aunque Petro no recibió una recepción de alto perfil y el encuentro se celebró a puerta cerrada, al término de las dos horas de conversación ambos expresaron su satisfacción. El mandatario republicano incluso le escribió una dedicatoria que decía: "Fue un gran honor, amo a Colombia".

"Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien", declaró posteriormente Trump ante la prensa.

Por su parte, Petro reveló desde la embajada colombiana en Washington que salió con una "impresión positiva" de la reunión, en la que no hubo "humillaciones de ningún tipo". Además, invitó a Trump a visitar su país, específicamente Cartagena de Indias, que describió como "un lugar bello y hermoso para vivir".

El Clan del Golfo anuncia la suspensión provisional de sus diálogos con el Gobierno de Colombia luego de que presuntamente entregara a Estados Unidos los nombres de varios jefes del narcotráfico, entre ellos el de su máximo jefe, alias Chiquito Malo. https://t.co/nfLSJl3cK4 — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 4, 2026

El fin de un año de desencuentros

Hace poco más de un mes, esta cortesía habría sido impensable. Petro y Trump habían chocado en innumerables ocasiones desde que el republicano regresó al poder en enero de 2025, pero algo cambió tras el derrocamiento y la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

HRW: Ecuador y otros países cometen abusos por influencia de las políticas de Trump Leer más

Pocos días después de ese suceso, ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica y acordaron verse por primera vez, con un tono muy distinto al de los enfrentamientos habituales.

En septiembre del año pasado, Washington retiró la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha antidrogas y, ese mismo mes, el Departamento de Estado revocó la visa de Petro tras instar, en un mitin en Nueva York, a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump sobre Gaza.

El tono se elevó aún más en octubre, cuando Trump acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico". Paralelamente, el Departamento del Tesoro le impuso sanciones financieras al incluirlo, junto a parte de su familia, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la 'Lista Clinton'.

El mandatario colombiano ha sido, por su parte, muy crítico con la política medioambiental de Trump y con su postura frente a la guerra en Gaza. Llamó "brigadas nazis" a los agentes de inmigración estadounidenses y también ha condenado los operativos contra lanchas en el Caribe y el Pacífico.

Petro llegó a la Casa Blanca en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo, en las que no puede buscar la reelección.

Diálogo sobre narcotráfico

En el centro del diálogo estuvo el asunto del narcotráfico. Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, basándose en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cifras que el presidente colombiano rechaza.

Petro reivindicó ante Trump su política de sustitución de cultivos y, como símbolo de ese supuesto éxito, le regaló una cesta de chocolates y café colombiano.

El "zar de la frontera" de Trump retira 700 agentes migratorios de Mineápolis Leer más

Además, insistió en que hay que perseguir a los grandes capos de la droga y no a los campesinos. En ese sentido, le entregó una lista de presuntos narcotraficantes que viven fuera del territorio colombiano, aunque no reveló nombres.

"La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (...) Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos", afirmó en una rueda de prensa.

Petro no precisó si Estados Unidos le pidió métricas concretas sobre erradicación de cultivos ni si la Administración de Trump volverá a certificar a Colombia como país cooperante en la lucha contra las drogas.

Negó, además, haber solicitado a Trump que lo retire de la Lista Clinton, pues aseguró que no abordaron cuestiones personales.

"No pregunté eso. Ustedes saben cómo fue mi vida. En buena parte de mi juventud no necesité de bancos ni chequeras", declaró Petro.

En una entrevista con Caracol Radio, el mandatario colombiano afirmó que Trump aceptó mediar en la deteriorada relación entre Colombia y Ecuador y que, además, le ofreció a Estados Unidos el apoyo de la empresa estatal Ecopetrol para contribuir a la recuperación económica de Venezuela.

Aunque la conversación permitió rebajar las tensiones, Petro admitió que ambos siguen manteniendo opiniones diferentes en muchos asuntos. No obstante, el mandatario colombiano reveló que Trump le dijo: "I like you", una frase que entendió a pesar de no hablar inglés.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!