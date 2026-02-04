HRW: Ecuador y otros países cometen abusos por influencia de las políticas de Trump

Human Rights Watch (HRW) dice que los gobiernos usan políticas de Estados Unidos para justificar la represión

La organización Human Rights Watch señala que países de América Latina, como Ecuador, aplican políticas similares a las de Trump en sus territorios.

La influencia política y retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contribuido a un deterioro de los derechos humanos en los países de América Latina y el Caribe, entre ellos Ecuador, señaló Human Rights Watch (HRW). Según la organización, varios gobiernos han cometido abusos contra migrantes y ciudadanos propios, o han utilizado las políticas de Washington como justificación para reforzar prácticas represivas.

En su Informe Mundial 2026, la organización señala que, durante el primer año del nuevo mandato de Trump, algunos países de la región violaron los derechos de personas extranjeras, mientras que otros profundizaron políticas de seguridad basadas en detenciones masivas, militarización y uso excesivo de la fuerza.

"El impacto de la administración Trump ha sido indudablemente negativo en América Latina y el Caribe", afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. No obstante, recordó que los gobiernos de la región siguen siendo responsables de defender la democracia y los derechos fundamentales, independientemente de quién gobierne en Washington.

Similitudes entre las decisiones de Trump y de otros países

El informe destacó que Estados Unidos recortó la ayuda exterior destinada a organizaciones de derechos humanos y medios independientes, mientras que países como Ecuador, Perú y El Salvador aprobaron leyes que permiten el cierre arbitrario de organizaciones civiles y medios de comunicación, debilitando los contrapesos democráticos.

HRW también criticó lo que considera una doble vara de la política exterior estadounidense. Esto porque Trump ha condenado reiteradamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero ha ignorado abusos graves en países aliados como Ecuador, El Salvador y Perú.

El documento alertó además sobre el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela a inicios de 2026. Para la organización, la incursión podría fortalecer al gobierno represivo venezolano y responder a intereses políticos y comerciales de Washington.

HRW instó a los gobiernos latinoamericanos a oponerse a los ataques marítimos estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que han causado la muerte de más de 120 personas, lo que podría constituir ejecuciones extrajudiciales bajo el derecho internacional.

Crimen organizado, una amenaza que se expande

La expansión del crimen organizado es identificada como una de las principales amenazas a los derechos humanos en la región. El caso más extremo es Haití, donde grupos criminales controlan el 90 % de Puerto Príncipe.

En países como Brasil, México, Colombia y Ecuador, las respuestas estatales han incluido operativos letales, ampliación de facultades de inteligencia y suspensión prolongada de derechos fundamentales.

En México, HRW señala que el Gobierno ha combinado el fortalecimiento de la inteligencia con medidas que abren la puerta a detenciones masivas, como la ampliación de la prisión preventiva obligatoria. En Brasil, una redada policial en Río de Janeiro dejó 122 personas sin vida, mientras que en Colombia, durante la implementación de la estrategia de "paz total", grupos armados ampliaron su control territorial.

En el ámbito migratorio, el informe documentó abusos generalizados contra personas deportadas desde Estados Unidos, mientras que Panamá y Costa Rica detuvieron arbitrariamente a ciudadanos de terceros países.

El Salvador sometió a venezolanos deportados a desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias. República Dominicana, en cambio, intensificó la deportación de haitianos hacia contextos de alto riesgo, en posible violación del derecho internacional.

Pese al panorama adverso, HRW subraya que periodistas y organizaciones de derechos humanos siguen siendo un bastión clave para la defensa de la democracia, aunque operan en un entorno cada vez más hostil. La organización llamó a los gobiernos de la región a respaldar su labor, en lugar de criminalizarla o restringirla.

