Empresa de seguridad fue allanada por presuntos nexos con el crimen organizado

Bloque de Seguridad allanó la empresa y encontró más de 40 armas de fuego y terminales móviles

El Bloque de Seguridad a través de la Armada del Ecuador allanó una empresa de seguridad privada por presuntos vínculos con grupos de delincuencia organizada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas

En el allanamiento se detuvieron a dos personas, donde se decomisaron 41 armas de fuego, además de lo siguiente:

986 municiones.

18 dispositivo de inmovilización eléctrica no letal (tásers).

2 terminales móviles.

Esta es la tercera semana consecutiva donde se realiza un allanamiento a empresas de seguridad privada, las otras dos se situaron en Pascuales y Kennedy Norte.

Allanamiento en Pascuales

El 29 de enero en el Distrito Pascuales, específicamente en el sector de Las Orquídeas, un operativo ejecutada por personal del Bloque de Seguridad, con efectivos de la Armada del Ecuador y apoyo de la Policía Nacional incautaron a una empresa de seguridad privada los siguientes materiales:

15 armas de fuego.

24 alimentadoras de color negro.

768 municiones de distintos calibres, distribuidas en varias cajas.

Según fuentes involucradas en el operativo, el objetivo era verificar el manejo y la legalidad de armas, municiones y equipos dentro de establecimientos catalogados como de riesgo o con reportes previos.

Allanamiento en Kennedy Norte

Mientras que el 22 de enero en la calle Doctor Luis Orrantia, sector de la Kennedy en el norte de Guayaquil se realizó otro allanamiento a una empresa de seguridad privada, donde un vocero de las Fuerzas Armadas informó que se trató de una operación de control de armamento, municiones y explosivos a la compañía, donde se aprehendieron a tres personas.

El vocero indicó que "se realizó la revisión de 23 armas, de las cuales 10 se encuentran con novedades administrativas, pues a pesar de que tienen los permisos, están caducados", agregó que una de las pistolas estaba reportada como robada y que dos revólveres no tenían los permisos respectivos.

