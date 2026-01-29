Allanan empresa de seguridad en Guayaquil: hallan armas y cientos de municiones

El objetivo era verificar el manejo y la legalidad de armas, municiones y equipos

Una operación de control de armas y explosivos realizada en el norte de Guayaquil dejó como resultado el allanamiento a una empresa de seguridad privada y la incautación de armamento cuyo uso y documentación presentaban inconsistencias. El procedimiento se desarrolló en el Distrito Pascuales, específicamente en el sector de Las Orquídeas.

La intervención fue ejecutada por personal del Bloque de Seguridad, con efectivos de la Armada del Ecuador y apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional. Según fuentes involucradas en el operativo, el objetivo era verificar el manejo y la legalidad de armas, municiones y equipos dentro de establecimientos catalogados como de riesgo o con reportes previos.

Durante la inspección en la empresa de seguridad privada, los equipos técnicos revisaron el armamento en existencia y los documentos que amparaban su tenencia. En esa verificación se identificaron inconsistencias en los registros, entre ellas tenencia no justificada de material bélico y presuntas alteraciones en la documentación, lo que motivó el decomiso inmediato.

Material incautado en la operación de control

15 armas de fuego.

24 alimentadoras de color negro.

768 municiones de distintos calibres, distribuidas en varias cajas.

El material será sometido a peritajes para determinar su origen, estado legal y posible vínculo con otras investigaciones en curso. No se informó de detenciones durante el procedimiento, pero la empresa allanada quedó bajo indagación.

La operación se enmarca en las acciones que las fuerzas del orden ejecutan en distintos puntos del país para controlar la circulación de armas y detectar irregularidades en compañías privadas que operan en sectores con altos niveles de violencia o con antecedentes de actividades ilícitas.

Las autoridades señalaron que en las próximas horas se evaluará si el caso será transferido a Fiscalía para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.

