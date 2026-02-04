Cártel colombiano suspende diálogos tras pacto Petro-Trump contra alias Chiquito Malo

Alianza Petro-Trump contra el narcotráfico provoca que el Clan del Golfo suspenda las negociaciones de paz

El Clan del Golfo, la mayor organización narcotraficante de Colombia, anunció este miércoles 4 de febrero la suspensión de las negociaciones de paz que mantenía con el gobierno de Gustavo Petro en Catar. La decisión surge como respuesta al reciente acuerdo entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intensificar las acciones militares contra la cúpula de este grupo criminal.

La organización, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, calificó la medida como un "atentado contra la buena fe" de los compromisos adquiridos en Doha. Según el grupo, el levantamiento de la mesa será de carácter provisional mientras realizan consultas internas, acusando al mandatario colombiano de priorizar intereses externos sobre la paz territorial.

#ATENCIÓN | La delegación de Clan del Golfo en la mesa de negociación con el Gobierno suspenderá provisionalmente las conversaciones de paz “para realizar consultas”. Esto a propósito de que el presidente Gustavo Petro se comprometió con el gobierno de Estados Unidos a capturar… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 4, 2026

La alianza estratégica de la Casa Blanca

Este giro en la política de seguridad se consolidó tras la reunión sostenida por Petro y Trump en Washington el pasado 3 de febrero. En dicho encuentro, ambos mandatarios acordaron una fase de cooperación directa para desarticular redes de narcotráfico, fundamentada en resultados tangibles. Esta nueva estrategia busca dejar atrás las tensiones previas entre ambos líderes para enfocarse en objetivos de seguridad compartidos.

Durante la sesión, el gobierno colombiano propuso una lista de "objetivos de alto valor conjunto", una hoja de ruta que también contempla la futura inclusión de Venezuela una vez que se concrete una transición política en dicho país y se optimicen las coordinaciones actuales.

Los tres objetivos de alto valor

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la nueva prioridad militar y de inteligencia se centra en tres cabecillas específicos:

Alias Chiquito Malo: Jefe actual del Clan del Golfo tras la extradición de 'Otoniel'.

Alias Iván Mordisco: Líder de las principales disidencias de las FARC.

Alias Pablito: Comandante del ELN con fuerte presencia en la zona fronteriza.

El anuncio del Clan del Golfo pone en pausa los avances logrados desde septiembre, que incluían beneficios legales a cambio del desarme y un desescalamiento parcial del conflicto en el noroeste de Colombia. Con esta nueva directriz, las relaciones entre Bogotá y Washington entran en una etapa de persecución activa contra los mandos que hasta hace poco se consideraban interlocutores en procesos de paz.

